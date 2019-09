Batet sobre la moción de censura de Cs a Torra: "No sé si responde a una gesticulación electoral"

Meritxell Batet ha manifestado este lunes su sorpresa por la intención de Ciudadanos de presentar una moción de Censura contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra y se ha preguntado si tal "no responde a una especie de gesticulación pre campaña electoral".

"Veo muy complicado defender una moción de censura cuando se ha estado negando por todos los medios en los últimos años. Incluso cuando los números para Cs en el Parlament eran más altos y representaban a la fuerza más votada, con Inés Arimadas", ha señalado Batet.

En declaraciones a los Desayunos de RTVE, la presidenta del Congreso ha destacado que Cs "ha defendido esta posición con argumentos muy sólidos, porque no iba a pasar, porque iba a generar un debate absurdo, porque terminaría fortaleciendo a los independentistas", argumentos que "seguramente serían muy válidos". "Entonces no entiendo por qué ahora es diferente. No sé si responde a una gesticulación de pre campaña electoral o si hay una vocación de liderar una alternativa", ha dicho.

.@meritxell_batet: "El movimiento secesionista no ha sido violento, eso es obvio. Llevan años reclamando la independencia de Cataluña y siempre lo han hecho de manera pacífica (...) Yo hubiera esperado de la máxima autoridad de Cataluña que condenase la violencia" #LosDesayunos pic.twitter.com/DyNd5QcWyU — Los Desayunos (@Desayunos_tve) September 30, 2019

Sobre las detenciones de los CDR por terrorismo y las declaraciones de Torra de que se trata de un relato falso, Batet ha considerado que "justo porque el movimiento secesionista no ha sido violento y levan años reclamando la independencia de Cataluña y siempre lo han hecho de manera pacífica, ésta hubiese sido una muy buena oportunidad para condenar la violencia y apartarse de ella". "Yo hubiera esperado de la máxima autoridad de Cataluña que condenase la violencia", zanjó Batet.

Preguntada por una posible aplicación del 155, que Ciudadanos lleva reclamando hace tiempo, Batet resaltó que "en estos momentos no se dan las circunstancias" para la aplicación de dicho artículo, que "el PSOE siempre ha hecho lo que tenía que hacer" y que "hay muchas formas de ser contundente".

Meritxell Batet consideró que la culpa de que España vaya a nuevas elecciones es "de todas las fuerzas políticas" pero que "se reparte de manera desigual". "La culpa del PSOE es mínima porque el candidato lo ha intentado por todos los medios. No habiendo otra alternativa viable, las demás fuerzas no deberían haber bloqueado la investidura".

Para los siguientes comicios, Batet señala que "es necesario que el PSC tenga un buen resultado en Cataluña, porque se ha demostrado que "cuando el PSC tiene un buen resultado en Cataluña se consigue un gobierno progresista en España".