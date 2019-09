Sánchez rechaza el apoyo gratis de Podemos a su investidura: "No se lo merece la ciudadanía"

El PSOE rechaza el apoyo de Unidas Podemos, que evitaría las elecciones del 10 de noviembre e investiría a Pedro Sánchez, en caso de que éste no venga acompañado de un compromiso para facilitar la aprobación de leyes en el Congreso de los Diputados.

Preguntada tras el Consejo de Ministros por la posibilidad de que Unidas Podemos se limite a ofrecer un apoyo sin condiciones y exclusivamente a la investidura, algo que el equipo de Pablo Iglesias dice de momento no contemplar, la portavoz del Gobierno ha sido clara al respecto.

"No visualizamos un escenario en el cual se pueda llegar a una investidura sin después una colaboración por parte de las fuerzas políticas. No creo que ninguna fuerza política pueda estar en esa deriva. Pensamos que eso es un cul de sac, un rincón oscuro que no merece ni la ciudadanía, ni las fuerzas políticas ni la política de este país", ha dicho.

El apoyo del grupo que dirige Pablo Iglesias no podría, en realidad, ser evitado por Sánchez en una hipotética votación. No más que el apoyo o abstención de EH Bildu u otros partidos con los que el PSOE asegura no haber negociado.

Sin embargo, Sánchez sí podría renunciar al encargo de someterse a un nuevo debate de investidura si constata, cuando acuda a las consultas con el Rey, que no tiene la posibilidad de recabar los apoyos necesarios.

Evitaría las elecciones

En cualquier caso, el apoyo gratis de Podemos evitaría las elecciones, aunque el PSOE no parezca estar por la labor, y esa posibilidad choca con los insistentes mensajes de los socialistas de que su prioridad es evitar la repetición de los comicios. "Nosotros ganamos las elecciones, no queremos ir a otras elecciones. Ya tenemos el resultado positivo de la ciudadanía".

Este jueves, EL ESPAÑOL informó de la posibilidad de ese apoyo gratis que divide al PSOE. Hay quien cree que, llegados a este punto, lo mejor es ir a las urnas con unas encuestas favorables para gestionar después un escenario más cómodo de cara a los pactos.

También hay otros que sostienen que lo que es un gran riesgo es no lograr un pacto para impulsar medidas, ya que eso convertiría a la acción del Gobierno en un potencial infierno parlamentario. "Imagínate el Congreso cada semana, lo difícil que sería sacar cada ley. Un apoyo gratis sería una putada, pero yo creo que nos vamos a elecciones", explicaba esta semana un miembro de la Ejecutiva socialista a este periódico.

Mejor pájaro en mano

Por último, hay quien cree que es mejor pájaro en mano que ciento volando y que, si Podemos se aviene a un apoyo sin condiciones, Sánchez sería muy temerario si decide no aceptarlo.

Este viernes, la portavoz de Galicia en Común y miembro del equipo negociador de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, ha advertido en una entrevista en RNE de que en caso de que los morados entregaran los votos "gratis", "es más que probable" que les dificulten "extraordinariamente su acción de Gobierno" a lo largo de la Legislatura.