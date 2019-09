Sánchez pospone su reunión con Iglesias y propone a Podemos una reunión de sus equipos

La reunión en la que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias podrían desbloquear la investidura seguirá esperando. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha anunciado que buscará esta semana una reunión entre los negociadores socialistas y los morados para avanzar sobre el contenido de un acuerdo programático que permite evitar las elecciones.

Ábalos ha añadido que esta misma semana el PSOE se pondrá en contacto también con ERC, el otro partido clave en una hipotética investidura de izquierdas. El encuentro tendrá lugar este miércoles a las 11 de la mañana entre Adriana Lastra, Jose Luis Ábalos y Gabriel Rufián y Carolina Telechea de ERC.

Antes, este martes, Sánchez presentará 300 medidas con la intención de "poner el foco" en las políticas y menos en los cargos.

La intención del PSOE es ir avanzando en las medidas antes de que se produzca la reunión entre Sánchez e Iglesias. Pero Unidas Podemos ha advertido en varias ocasiones de que sólo se sentará a negociar un acuerdo global que incluya políticas y también composición del Ejecutivo. "Si nos sentamos a hablar con ellos es sólo para una negociación integral, de programa y de estructura de gobierno", ha dicho este lunes la portavoz morada Noelia Vera.

"No queremos un Gobierno de coalición"

"No queremos un Gobierno de coalición", ha advertido Ábalos. Tampoco uno en el que Unidas Podemos pueda aportar nombres de independientes para el Consejo de Ministros, perfiles técnicos o propuestas para niveles intermedios de la administración. Todas esas propuestas fueron hechas por el PSOE antes de la investidura fallida del 25 de julio. Pero ya no están sobre la mesa precisamente porque Unidas Podemos las rechazó entonces. Tampoco lo estarán aunque los morados cambien de opinión, según el número tres del partido.

"La sesión de investidura no es cualquier cosa. Es un debate solemne, riguroso, serio" y cómo se comporten en ella los partidos "dice mucho también de los actores", ha dicho Ábalos. "No queremos cualquier Gobierno" ni "una repetición de aquello que salió mal".

El secretario de Organización ha pedido a Unidas Podemos "no entrar en la estrategia de bloqueo de la derecha" y ha sugerido que si no apoya a Sánchez es porque "no acepta el resultado electoral y lo que busca es su supervivencia política", algo que es fruto de su "debilidad" interna, según él.

"Siempre hay tiempo si se quiere. Si no hay voluntad, da igual el tiempo", ha resumido en referencia a la fecha del 23 de septiembre, cuando se disolverán las Cortes y se convocarán las elecciones si antes no hay una investidura.