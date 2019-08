"Por España": Álvaro de Marichalar invita a Puigdemont a dar la vuelta al mundo en moto de agua

10 de agosto de 1519. El portugués Fernando de Magallanes y el español Juan Sebastián Elcano comenzaron una expedición marítima financiada por Carlos I, que se convirtió en “la primera en recorrer y descubrir la redondeza del mundo” -palabras del propio Elcano-. Lo que iba a ser un viaje con el objetivo de encontrar una nueva ruta comercial para alcanzar las Islas Molucas, codiciadas por sus especias, derivó accidentalmente en la primera circunnavegación.

Con motivo del 500 aniversario de una de las mayores epopeyas de la Historia -bajo bandera española-, Álvaro de Marichalar, aristócrata y aventurero, ha decidido lanzarse a emular la gesta de Magallanes y Elcano. Para ello, no cuenta con un gran navío ni con una numerosa tripulación. Él mismo es el capitán de Numancia, su moto acuática.

El hijo mayor de los condes de Ripalda disfruta de la soledad ante la bravura del mar: “Tengo una comunicación espiritual con el Creador a través de la mar, que es la naturaleza manifestada de la forma más salvaje”. Sin embargo, si tuviera que elegir un compañero de viaje, lo tendría claro: "Blas de Lezo. Una persona comprometida con su país, con su gente, con sus soldados, con sus superiores e inferiores. Era un leal, una persona de honor, un valiente".

-¿Invitaría a Carles Puigdemont a dar la vuelta al mundo con usted?

-Puigdemont no aguantaría ni una milla conmigo, es un cobarde. Es la escoria de la sociedad española. Aún así, es nuestro compatriota. Lo embarcaría en Numancia y le enseñaría cuatro nociones básicas acerca de lo que es vivir de pie, de lo que es ser leal a Cataluña, a España y a uno mismo.

A Marichalar le gusta citar a Pío Baroja: “El nacionalismo se cura viajando”. Aunque él admite que la frase se la enseñó Miguel de la Quadra Salcedo, su padrino de expedición. “Claro que invitaría a nacionalistas. Tengo grandísimos amigos nacionalistas en Galicia, en Cataluña, en Navarra y Vascongadas. A los cinco minutos, su discurso es vencido por la realidad. Me encanta hablar con ellos, son nuestros compatriotas. Les han comido el coco y hay que ayudarles. Cuando un nacionalista catalán o vasco llega a Perú o a Japón, siente el orgullo que significa ser español. Yo siempre digo una frase: ‘Cuanto más catalán me siento, más español soy. Cuanto más vasco me siento, más español soy’. España son los vascos, castellanos, canarios, andaluces o gallegos, todos juntos en una casa común. No podemos permitir que un traidor, por intereses económicos, nos robe una parte del piso que pertenece a toda la familia".

- ¿Por qué su moto acuática se llama Numancia?

- Llamo así a mi moto acuática desde 1982. Con ese nombre, llevo ya 40 expediciones en los últimos 36 años. También he logrado 14 récords mundiales. Numancia representa el espíritu del pueblo celtíbero, que supo resistir heroicamente a Roma sin rendirse jamás. Eso es lo que a mí me anima a proseguir en esas larguísimas jornadas de navegación de 12-14 horas, en las que me caigo frecuentemente al agua. Numancia es vencer al miedo e intentar conquistar los sueños imposibles.

El peso de sus principios ideológicos -según los describe- es ostensiblemente mayor que el de su equipaje: una camiseta, un pantalón corto, un cepillo de dientes, un traje de neopreno, tres radios, dos GPS, dos compases (brújulas), dos cámaras de vídeo, seis bengalas, dos botes de humo, un espejo de señales, un teléfono móvil, agua (6 litros por singladura), almendras y miel.

Álvaro de Marichalar comienza la circunnavegación en honor a Magallanes y Elcano.

Con lo puesto, el hermano de Jaime de Marichalar inició la expedición el 10 de agosto, temprano, como hicieron Magallanes y Elcano. “Quiero recrear el ritmo histórico de esa travesía tan importante, de esa primera circunnavegación”.

Su recreación es meticulosa. Por eso, tras su llegada a Sanlúcar de Barrameda, asistió a misa en la Iglesia de Santa Ana de Triana, la misma a la que acudió la tripulación de La Trinidad en 1519. “Allí fue donde bendijeron las banderas. Yo también lo hice con las que llevo: la de España, la de la Unión Europea y una senyera catalana”.

-¿Lleva consigo una senyera?

-Sí, es para homenajear y honrar a la mayoría de los catalanes, que viven bajo la dictadura de la mafia separatista. El nacionalismo catalán es un sentimiento financiado. Tiene dinero y crean una estructura de pensamiento obligatorio para robar a todos los españoles. Esa manipulación de la realidad obedece a un intento de seguir mamando de la teta de la incultura que ellos mismos han creado tergiversando la verdad histórica. No hay nada más español que un gerundense; y si no, que se lo pregunten a quienes defendieron España en Gerona del ejército francés en la guerra de la independencia. Igual que un tarraconense o un barcelonés.

El próximo 20 de septiembre, Marichalar abandonará la localidad gaditana -el mismo día que lo hizo la expedición española hace cinco siglos- y ahí comenzará la verdadera odisea, que le llevará aproximadamente un año completar. Tan sólo contará con un barco de apoyo en el tramo transatlántico (desde Dakar a Brasil) y en la travesía del Pacífico (desde Alaska a Rusia). En el resto del recorrido, navegará "en riguroso solitario".

El aventurero -y en esto hace especial hincapié- se financia principalmente a través de patrocinadores extranjeros y asume siempre el riesgo supeditando el cobro del patrocinio al éxito total de su expedición. "Soy el único que lo hace", proclama.