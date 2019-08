'Kichi' ofrece el puerto de Cádiz para acoger a los 151 inmigrantes del Open Arms

"Los confines más oscuros del infierno están reservados para aquellos que deciden mantenerse neutrales en tiempos de crisis moral", con esta cita de la Divina Comedia de Dante, José María González 'Kichi', alcalde de Cádiz empezaba su carta dirigida al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. En ella se ofrece Cádiz para acoger a los inmigrantes del Open Arms.

El alcalde de Cádiz critica que la tripulación y los inmigrantes llevan 12 días en alta mar sin esperanza de llegar a puerto "mientras las voces progresistas callan" y que esa actitud les "sitúa junto a los Salvinis, Le Pens y Abascales". Por eso, ofrecía su municipio y el puerto de la capital gaditana como "espacio donde atracar el Open Arms".

Deja la pelota en el tejado de Sánchez y del Ministro de Fomento para que le permitan abrir el puerto de Cádiz para recibir a los inmigrantes. Declara además que no quiere tener que explicar en el futuro a sus hijos y su hija que "no hice nada ante la injusticia". Sin embargo, ha lamentado que "la pobreza endémica de paro y desempleo" hacen que la ciudad no sea "el destino final de quien viene a buscarse la vida".