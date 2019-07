Crecen las críticas contra la consulta de Pablo Iglesias a las bases sobre el pacto con el PSOE

La decisión de Pablo Iglesias de consultar a sus inscritos para que se pronuncien sobre un futuro acuerdo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desatado las críticas en su entorno y ha provocado mucha incomodidad dentro del PSOE. Este viernes, la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, dijo que, tal y como está planteada la pregunta, es "un verdadero insulto a la inteligencia" y anunció que no piensa votar en la consulta.

No voy a votar en la consulta sobre el pacto de gobierno con el PSOE (Abro hilo)



1. Por la forma:

Las opciones son abiertamente tendenciosas. La pregunta debería ser: pacto de gobierno con el PSOE sí, no o abstención, y dar los detalles del pacto que se somete a consulta. pic.twitter.com/YDjdgxn2jA — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 12 de julio de 2019

Rodríguez señala que no va a votar "por la forma" de la consulta. "Las opciones son abiertamente tendenciosas. La pregunta debería ser: pacto de gobierno con el PSOE sí, no o abstención, y dar los detalles del pacto que se somete a consulta. La pregunta tal y como está planteada es abiertamente tendenciosa, olvida otras opciones posibles y es, lamentablemente, un verdadero insulto a la inteligencia que denota falta de confianza en los argumentos que se tienen para defender un pacto a toda costa", sostiene.

Añade, además, que tampoco está de acuerdo con "el fondo". "Importa el para qué, si no hay derogación de las reformas laborales, de la ley mordaza, del 135, de la Lomce, si no hay lucha contra el cambio climático si no hay derogación de la austeridad solo servirá para regalarle nuestros logros y asumir las contradicciones de un PSOE históricamente habituado a defraudar", defiende.

Malestar en el PSOE

La consulta tampoco ha sentado bien dentro del PSOE. Pablo Iglesias no comunicó a Pedro Sánchez la voluntad de preguntar a sus bases sobre el posible acuerdo con el PSOE y la decisión no ha gustado al presidente del Gobierno en funciones. Es cierto que los estatutos de la formación morada obligan a consultar las bases pero, dentro del PSOE, se pensaba que Iglesias informaría a Sánchez antes de que se produjera esa consulta y no se pensó que tal duraría hasta cuatro días antes de la investidura.

La decisión fue interpretada como un intento de Iglesias de blindarse ante una posible propuesta de negociación de Pedro Sánchez que incluyera a ministros de Podemos pero no al líder de la formación.

A inicios de la tarde de ayer, y tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celáa garantizaba que “la consulta no tiene por qué dinamitar nada”. “Nosotros también hablamos de negociación integral. Pero primero hay que hablar del proyecto y luego ya a los nombres”, aseveró.

En esa comparecencia, Celáa volvió a referir las diferencias "en cuestiones de Estado" que separan a las dos formaciones para justificar la negativa de Sánchez a incluir ministros de Podemos en el Gobierno. "Nos entendemos muy bien en las políticas sociales pero tenemos muchas diferencias en cuestiones de Estado", dijo. Esas diferencias, "legítimas pero profundas" serían "lo suficientemente importantes" como para justificar que la propuesta que esté en cima de la mesa sea la de "cooperación" y no de "coalición".