Lastra y Montero acuerdan reunirse para tratar de desbloquear la investidura

Adriana Lastra e Irene Montero se reunirán para intentar desbloquear el acuerdo de investidura entre PSOE y Podemos. Así lo han asegurado esta mañana en declaraciones a la Ser. La portavoz en el Congreso de Unidas Podemos ha dicho en directo que estaba dispuesta a reunirse esta tarde con Adriana Lastra y la número dos del PSOE recogió el guante, señalando que la llamaría para pactar el encuentro.

"Estamos disponibles para sentarnos a negociar esta misma tarde con el PSOE, sin ninguna línea roja”, ha aseverado Irene Montero, insistiendo en que "cuando uno no tiene mayoría tiene que negociar el programa y tiene que entender también que hay que negociar los equipos".

Por su parte, Adriana Lastra se ha mostrado disponible para reunirse con Irene Montero, pero remarcó que el encuentro serviría para "hablar de un acuerdo programático, de políticas, algo a lo que se ha negado Podemos hasta ahora".

Lastra ha vuelto a subrayar que el PSOE no contempla un gobierno de coalición porque "no sumamos y las coaliciones se dan cuando las formaciones suman mayoría absoluta" y ha vuelto a poner el acento en el gobierno de cooperación. "Queremos un gobierno de cooperación con nuestro socio preferente, que es Podemos, una fórmula que ya ha funcionado en los últimos meses. Hemos llegado a acuerdos para los presupuestos, que es una base muy buena para seguir trabajando", ha dicho.

La número dos del PSOE considera que las "aspiraciones de Podemos y Pablo Iglesias son legitimas, pero aquí no vale el tacticismo político o imponer los intereses del partido sobre los españoles". "No sumamos y no queremos que la investidura dependa del independentismo y además necesitamos la confianza de otros miembros de la cámara”, señaló.

Montero, por su parte, está de acuerdo en que que primero hay que negociar acuerdos programáticos, "acuerdos de gobierno a los que seremos leales", y que después habrá que hablar del reparto en el Consejo de Ministros. En este sentido, ha negado que Iglesias haya pedido a Sánchez una vicepresidencia porque "no se ha pasado a esa fase de la negociación". Lastra no ha querido ahondar en este tema porque "desvelar las conversaciones daña la negociación" pero ha vuelto a preguntar "¿si no es un problema de nombres dónde está el problema?".

La vicesecretaria general socialista ha tachado también de "noticias falsas" algunas informaciones que han circulado en torno a las conversaciones de Podemos. A este respecto, ha recalcado que "no es cierto" que Sánchez le dijera a Iglesias que busque un pacto con la derecha para la investidura, ni que en la investidura de 2016 el PSOE le ofreciera una vicepresidencia a Albert Rivera.

"Son falsas las dos y salen del mismo sitio. Hemos estado callados por responsabilidad porque queremos que la negociación llegue a buen puerto", ha explicado la número 'dos' del PSOE.