Monasterio se atrinchera en el 'no' tras su reunión a tres con Aguado y Ayuso

El número 1 de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha lamentado no haber conseguido "convencer" a la portavoz de Vox en la cámara, Rocío Monasterio, para que apoye la investidura de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso. "No he sido capaz", ha afirmado en rueda de prensa. Los tres dirigentes se han reunido en busca de un acuerdo este martes, tal como exigían los de Santiago Abascal.

"Merecía la pena intentarlo hasta el último minuto", ha añadido Aguado, quien ha criticado a Vox por "abrir otra vez la posibilidad de que la izquierda gobierne".

Díaz Ayuso y Aguado firmaron este lunes un acuerdo para un gobierno de coalición en torno a 155 medidas y se repartieron las 13 consejerías de las que constaría. Monasterio se quejó de no haber contado para la redacción de ese documento y este martes, a pocas horas de que acabara el plazo para evitar una sesión de investidura sin candidato, la popular y el liberal se han sentado con ella, sin éxito.

Investidura sin candidato

La Asamblea de Madrid celebra pese a todo la sesión este miércoles a partir de las doce de la tarde y consistirá en la mera toma de posición de las distintas fuerzas. A partir de esta fecha, empezarán a contar dos meses en los que caben nuevas posibilidades de investidura. Si ese periodo concluye sin presidente regional, habrá nuevas elecciones en la Comunidad de Madrid.

Pocos minutos antes, en el Congreso de los Diputados, comparecía el presidente del PP, Pablo Casado, tras su encuentro con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Preguntado por los ejecutivos de Madrid y la Región de Murcia, se ha mostrado optimista en ambos casos, especialmente desde su conversación, también este martes en el Congreso, con Abascal. Cree Casado que la próxima semana podría desbloquearse la situación en los dos territorios.

Monasterio, que ha ratificado su 'no' al gobierno de coalición PP-Cs, ha considerado sin embargo un "buen paso" la reunión, que asegura ha sido "cordial".