Sánchez dice que no quiere depender del separatismo pero el PSN llega a un pacto que necesita a Bildu

Pedro Sánchez ha insistido este jueves por la noche en la idea de que España necesita "un gobierno progresista que no dependa de los independentistas". En ese sentido, ha justificado el ofrecimiento a Podemos de un gobierno de cooperación. "Con Podemos tenemos discrepancias de fondo en ese asunto. Podemos no ofrece la posibilidad de gobernar sin los independentistas".

En una entrevista con Informativos Telecinco, el presidente del Gobierno en funciones ha dicho que sus objetivos coinciden con los de Pablo Iglesias "en varios puntos", aunque "Podemos defienda el derecho de autodeterminación o haya votado en contra de la suspensión de los presos electos". "Conjuntamente podemos hacer varias cosas, por eso hemos ofrecido esa forma de cooperación" a Pablo Iglesias.

Al ser preguntado por la posibilidad de indultar a los presos del procés, Sánchez ha evitado pronunciarse para "no interferir en el trabajo de los jueces", pero ha destacado el papel del presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. "El Supremo ha hecho un buen trabajo. El poder judicial ha dado una imagen ejemplar al mundo y a Europa".

"Los independentistas hablan mucho sobre la calidad democrática de nuestro país. Quiero recordarles que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha validado todas las decisiones que han tomado hasta ahora el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en relación con el 'procés'", ha señalado.

El jefe del Ejecutivo en funciones ha advertido de que a los independentistas les cuesta asumir que "el mundo no gira en torno al independentismo catalán, sino que cada vez más está mirando hacia coordinadas diferentes".

En Navarra, Bildu

Sin embargo, minutos después de que Pedro Sánchez rechazara a los separatistas para su investidura, en Navarra, PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra expresaban su satisfacción tras la reunión que han mantenido este jueves en el Parlamento. Chivite está más cerca de presidir la Comunidad, aunque para ello necesite la abstención de Bildu. Los socialistas dependen de los separatistas vascos para conseguir su objetivo, desmintiendo las intenciones del presidente del Gobierno en funciones.

Según informa Navarra.com, se han mostrado confiados en que este viernes alcanzarán un preacuerdo programático para articular un "gobierno de progreso" en Navarra. El preacuerdo que posteriormente deberá ser ratificado por los órganos de decisión de cada partido.

Las cuatro formaciones han estado reunidas casi cuatro horas en la Cámara foral, desde las 17.40 hasta pasadas las 21.30 horas, para analizar los avances que se han producido en la negociación para un programa de Gobierno que han estado llevando a cabo a lo largo de la semana en siete mesas sectoriales.

A la reunión han asistido, por parte del PSN, Ramón Alzórriz, Jorge Aguirre y Javier Remirez; por parte de Geroa Bai, Unai Hualde, María Solana, Koldo Martínez e Itziar Gómez; por parte de Podemos, Eduardo Santos, Ainhoa Aznárez, Mikel Buil y Patricia Ruiz de Irizar; y por parte de I-E, Marisa de Simón, Txema Mauleón y Carlos Guzmán.

Al finalizar la reunión, ha comparecido el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, que ha destacado que se ha producido un "avance muy importante que encamina definitivamente a un acuerdo a 23" para "conformar un gobierno progresista, plural y feminista, liderado por María Chivite".

Alzórriz ha explicado que "nos falta acordar la cuestión del autogobierno y las normas de funcionamiento que tengan que regir ese futuro acuerdo a 23". Dos tema que se abordarán este viernes en una reunión que tendrá lugar a partir de las 10.00 horas en el Parlamento de Navarra".

El socialista se ha mostrado contento de "los avances realizados" y "los consensos alcanzados". Ha reconocido que hay "una serie de desacuerdos" entre las cuatro fuerzas si bien ha afirmado que "hay un porcentaje muy mayoritario de acuerdos para esa investidura de María Chivite y para un gobierno progresista". Precisamente, uno de los asuntos que se tratarán este viernes serán las reglas de funcionamiento entre estos cuatro partidos en un hipotético Gobierno de Navarra para "gestionar los disensos", entre otras cuestiones.

"Gobierno en julio"

Sánchez ha puesto en valor que España haya conseguido uno de los "principales puestos de representación institucional de la UE". Se trata, ha dicho, de una noticia "extraordinaria" y además se ha felicitado de que sea una persona de la "talla política de Pepe Borrell el que lo vaya a liderar".

En cuanto a la investidura ha dicho que, para lograrla, "deben abstenerse PP y Ciudadanos". "Entiendo que no apoyen el gobierno en concurso con Podemos, pero sí pueden abstenerse. Son partidos que se autoproclaman constitucionalistas y deben permitir la gobernalidad de España. Luego, que hagan toda la oposición que quieran", ha insistido.

El gobierno de cooperación con Podemos tendría "una hoja de ruta con conquistas sociales para los próximos cuatro años". Pedro Sánchez ha tendido la mano a Pablo Iglesias, después de que éste lo acusara de "obsesionarse con los sillones". "No tenemos obsesión por los sillones. Nuestro Gobierno ha tenido muchísimos responsables independientes. No tenemos un sentido patrimonializador del poder. Haré todo lo posible para evitar unas elecciones. Quiero un gobierno en julio".

"Los españoles ya han votado bastante", ha concluido sobre la posibilidad de volver a las urnas. "Tenemos que materializar ese voto en una gobernabilidad serena y estable".

Respecto al gesto que le hizo Trump en la cumbre del G-20, señalando con el dedo su silla, como si evitara su saludo, ha desmentido que "fuese así". "En las reuniones que hemos mantenido no ha habido coincidencia de pareceres. En ese momento me dijo que era un orgullo dirigir un país como España. Me dijo que le tenía mucho cariño a España", ha desvelado a pesar de que el contacto con el presidente estadounidense fue breve.