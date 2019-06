ERC abre la puerta a abstenerse en la investidura de Sánchez: "Diálogo y ya veremos"

ERC se abre a abstenerse para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno, aunque no aclara a cambio de qué condiciones. El portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, no ha querido utilizar la palabra abstención, pero sí se ha mostrado dispuesto a facilitar la investidura. "No vinimos con la intención de bloquear absolutamente nada", ha dicho este jueves tras reunirse con la portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Adriana Lastra.

"La reunión ha sido positiva", ha dicho Rufián. "Nosotros hemos ido con el mejor ánimo y predisposición. Me alegra hablar con el PSOE de Lastra y no con el de [Emiliano] García-Page, [Javier] Lambán o [Josep] Borrell", según ella. "Lo de hoy es un primer paso para seguir dialogando". "Diálogo, diálogo y diálogo y verenos", ha dicho.

"El no bloqueo no significa dar un cheque en blanco a Pedro Sánchez", ha advertido. "Nos conviene a todos un PSOE valiente", según él. Debería ser "de izquierdas" y respetar los anhelos del pueblo de Cataluña, que según Rufián apuesta por la autodeterminación o el derecho a decidirlo.

Su postura difiere de la de Junts Per Catalunya, que este jueves ha anunciado que en este momento no apoya la investidura de Sánchez porque "no se dan las circunstancias" ante la "vulneración de derechos" de los tres diputados de esta formación que se encuentran en prisión preventiva y que han sido suspendidos.

Así lo ha apuntado en una rueda de prensa la portavoz de JxCat, Laura Borrás, quien tras lamentar que su partido no pueda votar "en bloque" con sus siete escaños por la suspensión de sus tres compañeros, ha advertido también de que no habrá "más cheques en blanco" a Sánchez por parte de esta formación.