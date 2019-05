El Congreso dejará a JxCat y Bildu sin grupo propio en el Congreso

JUNTS PER CATALUNYA

Junts per Catalunya tendrá que acostumbrarse a la escasez. El Congreso de los Diputados prevé dejar a la formación independentista, que logró siete diputados en las últimas elecciones generales, en un nutrido Grupo Mixto, donde previsiblemente acabarán también otros nueve diputados: los de Bildu, Navarra Suma, Coalición Canaria y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC).

La Mesa del Congreso de los Diputados, que se reúne este jueves, decide sobre la composición de los grupos parlamentarios tras las propuestas hechas por los diferentes partidos. Si no hay sorpresa, el nuevo Congreso tendrá ocho grupos: el del PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos, Vox, ERC, PNV y el Grupo Mixto.

Constituirse como grupo propio es de gran importancia por los puestos y tiempo de palabra en todas las instancias del Congreso, pero también por los notables recursos económicos a los que tienen derecho cada uno de ellos.

Fuentes parlamentarias consultadas por este periódico aseguran que JxCat volverá al Grupo Mixto, donde ahora se encuentra, al no cumplir los requisitos fijados por el Reglamento. Según el artículo 23, un grupo se puede constituir cuando el partido tiene 15 diputados (no es el caso de JxCat, con siete), tiene al menos cinco y al menos el 5% del voto en toda España (no es el caso), o tiene al menos cinco y al menos el 15% de los votos "correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura".

Este último requisito es el que podría aplicarse con cierta flexibilidad. JxCat se presentó en Cataluña. En el conjunto de la comunidad logró un 12,05%, por debajo del umbral. En dos provincias (las circunscripciones electorales) sacó también menos del 15%. Se trata de Barcelona (10,13%) y Tarragona (12,25%). Por ese motivo, JxCat se ajustaría a los requisitos técnicos que expondrán los letrados del Congreso.

La Mesa es soberana

No obstante, la Mesa de la Cámara es soberana y podría ofrecer alguna salida creativa a JxCat, que no se resigna a integrarse en el Grupo Mixto y compartir recursos y tiempo de palabra con el resto de partidos. PP y Ciudadanos no están por la labor. El PSOE, en principio, tampoco.

Por el momento, JxCat trata de ganar tiempo y por ese motivo ha remitido un escrito a la Mesa solicitando la ampliación del plazo para presentar grupo por la "manifiesta situación de inseguridad jurídica que no permite conocer el alcance de la situación" de los tres políticos independentistas procesados ante el Supremo: Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Los tres, junto a Oriol Junqueras, de ERC, están suspendidos de sus funciones y no pueden participar en las decisiones de la cámara.

EH Bildu, con cuatro diputados y que en el Senado formará grupo con ERC, está en una situación similar a JxCat (no llega al 15% de los votos en Álava ni en Vizcaya) y por el mismo motivo se va al Grupo Mixto. En este caso, además, cuenta con tan solo cuatro parlamentarios en la Cámara Baja.