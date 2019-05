Sánchez y Susana Díaz se reúnen por sorpresa para tratar de encauzar su relación

Pedro Sánchez y Susana Díaz se han reunido en la mañana de este lunes. El líder del PSOE y la del PSOE-A se han visto en Madrid tan solo unas horas después de que finalizase en escrutinio para analizar los resultados y el futuro del partido.

Las espadas llevan mucho tiempo en alto, especialmente desde que el 2 de diciembre, cuando una amarga victoria del PSOE andaluz obligó a Díaz a despedirse de la Junta de Andalucía tras 36 años de gobierno ininterrumpido de su partido. Entonces, desde el círculo de confianza de Sánchez comenzó a expresarse la necesidad de que Díaz se apartase para que se renovase el partido. "Susana caerá como la fruta madura", resumieron entonces muchos dirigentes de Ferraz.

Díaz asumió pronto su papel como líder de la oposición y aseguró haber puesto la cuenta atrás para volver a la Junta, pero desde Ferraz no se esperó para empezar a promocionar a dirigentes fuera del círculo de confianza de la líder regional. La elaboración de las listas electorales para las generales fue un ejemplo. Las negociaciones acabaron sin acuerdo y Sánchez impuso a sus candidatos al Congreso por las provincias andaluzas. "Tomo nota", dijo Díaz.

Todos en el PSOE saben que la calma tensa entre Ferraz y el PSOE-A tenía como fecha de caducidad el 26-M. Ahora, Sánchez tendrá que decidir si impulsa la renovación del partido en Andalucía o deja hacer a Díaz. La primera batalla pueden ser las Diputaciones Provinciales, aún no conformadas.

No han trascendido detalles de la reunión, fuera de agenda, no comunicada por Ferraz ni por el PSOE-A. Díaz y Juan Cornejo, secretario de Organización andaluz, que acudió también a la cita, no son parte de la Ejecutiva convocada para las 16:30 de este lunes. Después, Sánchez viaja a París para reunirse con Emmanuel Macron y analizar los resultados europeos.

El PSOE ha tenido un buen resultado en las elecciones de este 26 de mayo, pero los pactos entre PP, Ciudadanos y Vox amenazan con seguir recortando poder a los socialistas. El PSOE ha incrementado su margen en Sevilla y ha logrado la mayoría absoluta en Huelva. Málaga, que los socialistas aspiraban a arrebatar al PP, quedará para otra ocasión. José María González 'Kichi' se impuso en Cádiz y el PP se quedará con el resto de capitales de provincia, arrebatando al PSOE Córdoba y Granada.