Abascal advierte a Cs: "El que quiera el apoyo de Vox tendrá que sentarse a negociar con nosotros"

Santiago Abascal ha subrayado que "no permitirá ninguneo ni faltas de respeto a los votantes de Vox" y que el que "quiera nuestro apoyo tendrá que sentarse a negociar con nosotros", en alusión a lo que pasó en Andalucía, donde Ciudadanos negoció con el PP pero no con Vox.

El líder de Vox ha desvelado que aún no está fijada una fecha para el inicio de las negociaciones y dejó claro sus condiciones. "Seremos flexibles y decidiremos en el comité nacional si pediremos entrar o no en el Gobierno según cada caso, y no vamos a pedir cosas imposibles pero queremos que se terminen los insultos y los cordones sanitarios", ha destacado.

Santiago Abascal ha mostrado su satisfacción por los resultados del partido en las elecciones "sobre todo porque hace seis meses nadie daba un duro por nosotros y hemos conseguido ser determinantes en la formación de muchos gobiernos de las comunidades y de las alcaldías del país".

Sobre la llamada del PSOE a Ciudadanos para que el partido de Albert Rivera "no pacte con la extrema derecha", Santiago Abascal ha dicho que en el partido socialista hay personas que "califican a Josu Ternera de héroe", aludiendo a la declaración de Jesús Eguiguren la semana pasada, "son ellos los que pactan con Otegui y los separatistas, así que es el PSOE quién tiene que hacérselo mirar".

Sobre las elecciones europeas y sobre dónde se va a sentar la formación en el Parlamento Europeo, si con la bancada de Marine Le Pen u otra, Santiago Abascal ha dicho que la decisión "todavía no está tomada" y "se decidirá en el comité nacional del partido".