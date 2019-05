Vox utiliza un vídeo de dos homosexuales besándose para pedir el voto y negar que sea homófobo

"Yo voto a Vox. Y él también, si pudiera". Con esta afirmación, una pareja homosexual interracial ha mostrado su apoyo a la formación de Santiago Abascal y que ha recogido la cuenta de Twitter de la coalición formada entre Actúa Baleares y Vox. La formación ha utilizado este vídeo, en el que uno de los protagonistas no puede votar al no tener la nacionalidad española, para negar las acusaciones de "homófobos" y "xenófobos": "Nos llaman ultras, extrema y todos los 'ófobos' que existen y no existen", ha publicado la formación.

Vox Baleares también ha utilizado el vídeo para atacar a las personas que "hacen daño" a sus votantes, quienes "creen en un proyecto sólido, firme y con principios". La cuenta de Twitter de la coalición ha querido demostrar así que son "el partido de la gente, del sentido común, de la España viva".

Somos el partido de la gente, del sentido común, de la España viva.

Nos llaman ultras, extrema y todos los “ófobos” que existen y no existen. A todos ellos les decimos que no hacen daño a las siglas sino a personas que creen en un proyecto sólido, firme y con principios.#VotaVox pic.twitter.com/U1PMO1CTGM — VOX Baleares (@voxbaleares) 11 de mayo de 2019

Este gesto de la formación se ha encontrado con el rechazo de la Asociación Libertas y de su presidente, Francisco Martínez. La entidad, que "lucha contra la ideología de género" a raíz de la ley de igualdad y no discriminación LGTBI que aprobó la región de Murcia en 2016, ha enviado una nota aclaratoria a Vox en la que les advierte de que "una cosa es el respeto y otra es la promoción".

A lo largo de seis puntos que intentan justificar que "en nombre de la libertad se impide la libertad", Martínez ha sostenido que "con la excusa del 'respeto' a los homosexuales, se impide la libertad de expresión de los disidentes a la ideología de género", "se impone el adoctrinamiento de niños en las escuelas" o "se multa a quien piense diferente".

"Luchar contra la imposición" LGTBI

En el comunicado, el presidente de Libertas también ha animado a Vox a "luchar contra la imposición" y ha anunciado que "si se quieren sumar al Día del Orgullo Gay, conmigo que no cuenten". Martínez, además, ha considerado que "esta ideología se subvenciona con miles de millones con el pretexto de la visibilidad" y ha sostenido que "se impide a los homosexuales que libremente opten por dejar esa orientación y estilo de vida que les hace sufrir".

El vídeo cuenta con numerosas reacciones en Twitter donde decenas de usuarios han comentado la publicación. "Disidencia controlada. Otras nuevas marionetas del sistema. Ya empezamos con las ideas progres", comenta un usuario, a lo que recibe una réplica: "¿A que os duele comprobar que nunca jamás vais a conseguir acabar con los derechos de los gays? A joderse". "Con esto demostráis que estáis completamente acomplejados, es ridículo hacer esto para demostrar que no sois 'homófobos' y 'racistas'", comenta otro internauta.