La brutal bronca de unos jóvenes a Errejón: “¿Qué habéis hecho? Los obreros votan a Vox por algo”

Un grupo de jóvenes pertenecientes al 'Frente Obrero' ha increpado al candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, a la salida de un acto. "Sois una puta vergüenza" y unos "traidores" son algunos de los insultos que el aliado de Manuela Carmena para las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo ha tenido que escuchar ante la incredulidad de sus compañeros de equipo.

En un vídeo subido a las redes sociales se ve como Errejón y su equipo se detienen ante varios jóvenes del grupo, vinculado con la extrema izquierda, que discuten con él sobre la forma de hacer política que ha llevado a cabo el partido de Unidos Podemos. "Hemos visto que habéis ganado un sillón en el Congreso y que habéis dejado a los trabajadores tirados en la calle", comienza el primero de ellos.

El incidente ha tenido lugar a la salida de un acto en el Espacio Asociativo UVA, situado en el barrio de Hortaleza, al que el dirigente de Más Madrid había acudido el pasado martes, 19 de febrero, para mostrar su apoyo contra el anuncio hecho por la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid de su intención de desalojar el edificio.

Errejón, que trata de intervenir e intentar, sin éxito, hablar para responder a las acusaciones, se ve obligado a escuchar lo que su interlocutor tiene que decir en un tono cada vez más elevado. "Aparte de un carril bici, poner que funcionen los semáforos y otras gilipolleces, en la vida de los trabajadores no ha cambiado absolutamente nada. Os dedicáis a poner parches a un sistema que no se puede parchear, no vais a la raíz del problema y habéis dejado a los trabajadores tirados", critica el mismo joven.

Ante la atención de decenas de personas, Errejón es incapaz de intervenir. Incluso cuando el hombre, que se define como "obrero y del barrio de toda la vida", le espeta: "La culpa de que partidos fascistas estén en auge es vuestra". A lo que añade: "Os habéis dedicado a vender humo y no ha cambiado nada en todo este tiempo, es una puta vergüenza, sois unos traidores".

"En eso no estoy de acuerdo" fue la primera oración que el exlíder de Podemos fue capaz de articular, pero en vano. "La gente se piensa que la política son tíos hablando por la tele y la política es el trabajo diario" continúa el joven. Es en ese momento cuando interviene otro de los chicos para explicar los problemas que, a su parecer, sufre el barrio: "Las casas de apuestas están aumentado, la droga está asolando a la juventud y queremos saber qué estáis haciendo vosotros mientras estáis con vuestra batalla de egos a ver quién la tiene más grande dentro del Congreso".

La abrumadora dialéctica del grupo deja descolocado a Errejón, que pone de ejemplo la reforma de la denominada 'Ley Mordaza' como una de las acciones que ha instado el grupo parlamentario de Unidos Podemos: "Estoy convencido de que en algún momento has estado a punto de comerte un multón por la Ley Mordaza que...", pero antes de que el candidato de Más Madrid acabara la oración recibía la contestación alterada de su interlocutor: "Nosotros hemos visto que os habéis vendido como el 'gobierno del cambio', tanto tú como Carmena y como Pablo Iglesias, pero en realidad no hemos visto nada", añaden.

"Ni una puta vez habéis ido a ver a los chavales del centro de menores. Tenéis cinco años de militancia de mierda. Sois unos traidores" fueron las últimas palabras de uno de los hombres del grupo que no sentaron nada bien a los acompañantes de Errejón, que exigieron calmar el tono y no faltar al respeto. Si bien no sabemos cómo terminó la discusión, ya que en ese instante el vídeo se corta de forma abrupta.