Zapatero: "Las tres fuerzas de derechas están empachadas de derecha"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha advertido de que "las tres fuerzas de derechas están empachadas de derecha", con posiciones "muy conservadoras", un hecho que le preocupa porque "no responde a esa idea de centro derecha" y no representa a la mayoría de los españoles.

Rodríguez Zapatero ha hecho estas manifestaciones en declaraciones a los periodistas antes de intervenir en el acto de presentación de la candidata socialista a la alcaldía de Gandía, Diana Morant, y ha manifestado que el presidente del PP, Pablo Casado, "debería reflexionar de que cuando el discurso se extrema, se radicaliza, se derechiza, el voto también se derechiza".

Preguntado sobre las próximas elecciones generales, ha indicado que su impresión es que "le va a ir bien al Partido Socialista", y ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha hecho un ejercicio de responsabilidad" convocándolas para dar la palabra a los españoles.

"El electorado es mayoritariamente progresista en España y no va a estar dispuesto a que ese país de derechos que representa al partido Socialista se convierta en un país de derechas", ha afirmado.

Sobre la posibilidad de que tras las elecciones se produzca una situación de "ingobernabilidad" por la fragmentación del voto, ha señalado que "esos juegos de alquimia son muy respetables pero lo que importa es la calle", y que es posible que el próximo 28 de abril "cambie el ciclo otra vez" y las mayorías sean más fáciles de lograr en el Parlamento.

En cuanto a las encuestas que hablan de una importante irrupción de Vox en el Parlamento, Rodríguez Zapatero ha afirmado que es un hecho que "a quien tendría que preocupar es al PP, y preguntarse qué está haciendo para que con su discurso lleve los votos directamente a Vox".

Violencia de género

El expresidente socialista ha anunciado asimismo que el próximo 8 de marzo asistirá a la manifestación con motivo del Día de la Mujer, ante los discursos y "esa reacción en contra de las políticas de igualdad, de los derechos de las mujeres, de los avances que hacen que este país respete mejor cada día, sea más sensible y entienda otras políticas que es lo que representa el feminismo".

Rodríguez Zapatero ha manifestado asimismo su preocupación ante los discursos "exculpatorios" en relación con la violencia de género que, a su juicio, "parecen acariciar estas nuevas derechas" y los considera además "un insulto a la inteligencia".

La lucha contra la violencia machista "es la causa de las causas", ha advertido el expresidente socialista durante su intervención en el acto, y ha defendido que "una sociedad que se considere decente se debe preocupar por las mujeres que sufren".

Al acto ha asistido también el president de la Generalitat y líder de los socialistas valenciano, Ximo Puig, quien ha advertido de los partidos que lanzan mensajes cargados de "munición para la metralleta" en relación con el violencia machista y la mujer, y ha hecho un llamamiento a "combatir la ideología que está detrás del machismo".

Por su parte, la alcaldesa de Gandía, Diana Morant, cuyo discurso se ha centrado también en la defensa de los derechos de las mujeres, ha afirmado que "no habrá democracia si la sociedad no es feminista y no se trata igual a las mujeres que a los hombres"