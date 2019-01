Carmena : "Veo posible que Podemos se una a la plataforma de Más Madrid"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ve factible que Podemos se una a la plataforma de Más Madrid, pese al reciente conflicto con Iñigo Errejón que terminó con la entrega del acta de diputado por parte de este. "Se puede ceder y se pueden plantear alternativas. Veo posible que Podemos se una a la plataforma de Más Madrid", ha dicho la alcaldesa.

Sin embargo, Carmena reitera que no es de Podemos, sino "independiente" por lo que no puede interceder en "cualquier tipo de negociación entre el partido y Errejón". "No tengo relaciones con la estructura orgánica de Podemos, no soy quién para decidir nada".

Preguntada por la posibilidad de dividir a la izquierda en las elecciones, en el caso de que Podemos decida presentar otra candidatura y que, por eso, la derecha pueda gobernar en Madrid, Carmena ha destacado que no ve "a Madrid en el marco de los valores de la extrema derecha". "No tengo ni idea de los cálculos, pero me parece que la sintonía de madrid no apoya esa derecha tan inclinada al extremo", ha dicho en declaraciones a Onda Cero.

Carmena ha explicado que las conversaciones con Iñigo Errejón surgieron en la cena en la que se rompió el tobillo y que por eso no pudo participar mucho de ellas pero ha destacado que su presencia dentro de la plataforma es "una buena noticia". "Iñigo es un hombre inteligente, un hombre muy valiente, con la capacidad de evaluar bien los procesos sociales y qué es lo que quiere la sociedad", ha declarado.

La alcaldesa ha rechazado que se le pueda "imponer a personas en las listas, porque si dirijo un equipo, tengo que decidir sobre sus competencias y habilidades". En este sentido, la alcaldesa ha admitido que "en principio" no ha pensado en el secretario general de Podemos Madrid, Julio Rodríguez, para su lista de Más Madrid con la que concurrirá a las próximas elecciones de mayo.

Carmena ha defendido su trabajo al frente de la alcaldía de Madrid cuyo principal objetivo es "acabar con las desigualdades" y ha considerado que las elecciones de mayo le dirán "si los ciudadanos aprueban o suspenden" su gestión.

Errejón: "Hay tiempo"

Íñigo Errejón ha asegurado que aún hay "mucho tiempo" para poder conformar una candidatura unitaria con Podemos e IU, y se ha mostrado convencido de que no habrá problemas para completar con ellos la lista electoral.

"No puedo pretender tener yo entre mis contactos a toda la gente capacitada", ha afirmado Errejón en una entrevista en TVE, en la que ha dicho que tiene una "sensación renovada" desde que decidió concurrir con la plataforma de la alcaldesa Manuela Carmena, pese al "coste" de esta decisión que le ha llevado a dejar el acta de diputado en el Congreso.

Ha insistido en que se puede conformar una candidatura en la que quepan "inequívocamente todas las fuerzas progresistas", incluidas Podemos e IU. "Hay momentos en los que hay que moverse, y moverse significa abrir plataformas amplias para que la ciudadanía pueda participar", ha dicho Errejón, quien ha incidido en que su intención es que lo que funcionó en las alcaldías de Madrid y Barcelona, también funcione en la Comunidad de Madrid.

Preguntado por si algunos líderes territoriales de Podemos pueden seguir sus pasos, ha dicho que "son días de muchas llamadas" pero ha recalcado que la plataforma Más Madrid es exclusivamente para revalidar el cambio en el ayuntamiento y ganar en la Comunidad.

Ha precisado además que Más Madrid "no es un partido, es una plataforma en la que tienen que caber muchos" y ha subrayado que trabajará "hasta el final" para que estén en ella todas las fuerzas progresistas y, en este sentido, ha defendido que "no hay que poner los nombres de los partidos por delante de la posibilidad de cambiar las cosas".