21-D, últimas noticias en directo: Los Mossos cargan contra los CDR en El Paralelo tras detener a un radical con material incendiario

Los líderes independentistas han pedido en las últimas horas no realizar acciones violentas. “No podemos ser condescendientes con aquellos que quieran usar la violencia. No podemos justificar ni una cara tapada, ni una valla lanzada ni un contenedor quemado", señaló Jordi Sànchez, expresidente de la ANC y diputado de Junts per Catalunya en su carta a los simpatizantes de la Crida Nacional.