El PDeCAT dice ahora que con una propuesta "razonable" negociarían los Presupuestos

El PDeCAT ha considerado que con una "propuesta razonable" su formación negociaría los Presupuestos Generales del Estado de 2019 y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la presentación de las cuentas en el Congreso vaya acompañada de una alternativa para dar una solución a Cataluña.En declaraciones a los medios de comunicación durante un desayuno informativo en el que ha participado la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, el diputado del PDeCAT Ferrán Bel no ha cerrado la puerta a un posible apoyo a los Presupuestos del próximo año y ha eludido vincular dicha negociación a los políticos independentistas presos en Cataluña.

Este comentario se produce después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara en una entrevista el pasado martes que iba a presentar los Presupuestos en enero para intentar ver qué apoyos recababa. Un cambio de opinión tras el terremoto en Andalucía donde ha perdido la mayoría absoluta y Vox ha irrumpido con 12 diputados.

Bel ha recordado que la propuesta del PDeCAT es un referéndum acordado sobre el futuro político de Cataluña, pero ha señalado que si Sánchez ofrece una medida "razonable" que vaya más allá de un nuevo Estatuto para Cataluña, aunque no estuviera cerrada, su formación podría negociar el Presupuesto.

"Nos gustaría que fuera esta, pero esta es nuestra propuesta y el presidente Sánchez tendrá que hacer su planteamiento", ha afirmado, tras reiterar que "si hay una propuesta que es razonable poder negociar, entenderíamos que podríamos negociar el Presupuesto".

Ha afirmado que el PDeCAT había reclamado "reiteradamente" al Gobierno que trajera al Congreso las cuentas públicas, aunque ha insistido en que "está en manos de Sánchez" poner las condiciones políticas para poder negociarlas.

"Si no hay propuesta o es simplemente hablar de un nuevo Estatuto para que lo refrenden los catalanes y para que luego sea cercenado por el Tribunal Supremo, esta historia ya la conocemos", ha advertido el diputado independentista, que ha valorado que el presidente haya cambiado de posición y decidido presentar el Presupuesto en enero.

"Cuando se presenten tendremos que ver si conjuntamente con la presentación, hay alguna alternativa para dar una solución política para Cataluña", ha dicho.

Bel ha reconocido que la irrupción de Vox en el parlamento andaluz "no puede ser positiva" ya que se trata de una posición "de más de extrema derecha", y ha recordado que en Cataluña surgieron partidos similares "xenófobos" como Plataforma por Cataluña e hicieron un "cordón sanitario, que dio sus frutos".

"Yo no tengo que dar consejos a los partidos andaluces", ha dicho, pero ha advertido de que "si se intenta blanquear, estos partidos tendrán una mayor representación y eso sería responsabilidad de los políticos andaluces".

En el PSOE hay quien cree que la llegada de Vox a las instituciones puede hacer recapacitar a los partidos independentistas catalanes. ERC y PDeCAT son, junto a Unidos Podemos y el PNV, imprescindibles para que salgan adelante las nuevas cuentas públicas y estas formaciones pueden considerar que dar más estabilidad al Gobierno es preferible a que su fragilidad favorezca tanto una campaña de los partidos de centroderecha como una repetición del resultado andaluz en el conjunto de España.

¿Convocará elecciones si los Presupuestos no salen adelante? "El Gobierno de España tendrá que replantearse muchas cosas", según él. "Yo no especulo. No me manejo en hipótesis que no se han producido", ha dicho, sin descartar la convocatoria electoral.

En cualquier caso, Sánchez tratará de "aprobar a través de reales decretos leyes" las principales medidas de los Presupuestos a la espera de una nueva fecha electoral.