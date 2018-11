Susana Díaz arranca la campaña electoral pendiente de las encuestas: "Quiero gobernar en solitario"

La campaña electoral andaluza ha arrancado este jueves. El PSOE, con Susana Díaz a la cabeza, la ha inaugurado en Granada llamando a los andaluces a la movilización el 2 de diciembre, a dar una respuesta masiva en las urnas contra los "insultos y los desprecios" de la derecha, la mejor manera -ha dicho- de luchar por "nuestra dignidad".

Aforo lleno en el Palacio de Congresos de Granada (unas 2.500 personas, según la organización), escenario tradicional de los socialistas andaluces donde la candidata a la reelección ha abierto la campaña para las elecciones andaluzas del 2D con el objetivo de conseguir la mayoría suficiente para gobernar en solitario.

"Quiero una mayoría para deberme solo a los andaluces y a nadie más, para que nadie nos diga cuando apoyar una cosa u otra, para que nadie condicione nuestro gobierno y nuestro futuro por otros intereses electorales", ha advertido.

"Tenemos que ganar por Andalucía"

La socialista no ha dudado en aseverar que va a ganar, que lo percibe en el cariño de la gente y en la calle, y ha contrapuesto su ilusión y sus ganas al "estado de nervios" en el que están el resto de partidos.

"Tenemos que ganar por Andalucía, por nuestros niños, para que nadie se meta con ellos. Por los mayores, por los jóvenes para que tengan un futuro aquí en su tierra, tenemos que ganar por las mujeres y la igualdad, por la zonas rurales y las zonas urbanas", ha enfatizado la candidata.

Aunque aún no puede pedir el voto, Díaz ha reclamado a los andaluces una respuesta masiva en las urnas el 2D contra los "insultos y los desprecios" a Andalucía de la derecha, para "luchar por nuestra dignidad", ha apostillado.

"El PSOE es el partido de Andalucía"

Durante su intervención, de casi una hora de duración, la presidenta no ha mencionado a ninguno de los partidos a la hora de arremeter contra ellos, aunque con un genérico "la derecha" ha esgrimido que la diferencia entre "ellos y nosotros es que nosotros escuchamos y ellos viene a crispar y a encallar".

Convencida de que Andalucía necesita una voz "firme y solvente" que la defienda -algo que se ha comprometido a "seguir" haciendo- ha trazado un identificación entre su partido y la comunidad al asegurar: "Hasta quien no nos vota sabe que el PSOE es el partido de Andalucía".

Con ganas, con mucha ilusión, feliz y contenta, así afronta Díaz la campaña electoral, aunque "a los demás les moleste", lo que ha justificado indicando que se siente orgullosa de ser presidenta de una tierra hecha a sí misma.

También ha recalcado que está al frente de un gobierno "decente y honesto, y que quiere un futuro ejecutivo de banda ancha, en el que cabe todo el mundo, ha precisado.

Las elecciones se van a celebrar dos días antes de la conmemoración de las movilizaciones del 4 diciembre de 1977, cuando los andaluces se manifestaron para reclamar igualdad, una reivindicación que, según la socialista, sigue vigente.

En el pistoletazo de salida a la campaña electoral han participado varios responsables socialistas, que han arremetido contra el líder del PP, Pablo Casado, al que tildaron de "triste y cenizo", enfrentando "la bronca y la demagogia" del popular y el "progreso" que representa Díaz.

Incidió en este sentido José Entrena, líder del PSOE granadino que acuso a la derecha de "utilizar" a la comunidad como un "campo de juego".

La anécdota del mitin la protagonizó Entrena a quien se le rompió el cinturón del pantalón mientras intervenía. Acto seguido se lo quitó y lo lanzó al suelo del escenario, lo que provocó el aplauso de los asistentes. El pantalón se mantuvo en su sitio, pero para la presidenta el "momento Entrena ha sido insuperable".

Juanma Moreno y Pablo Casado Efe

Casado: "Votar a Susana Díaz es votar a Sánchez"

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha acompañado a Juanma Moreno en Málaga tratando de relacionar a Susana Díaz con Pedro Sánchez.

Por ello ha hecho un llamamiento a "acabar con la alianza de la 's' al cuadrado, de la 'ss'", ya que ha advertido de que "el voto a Susana Díaz es un voto a (Pedro) Sánchez" porque "se llevan muy mal pero hacen lo mismo".

"Difícilmente quien ha perdido contra Sánchez puede salvar a Andalucía de Sánchez", ha sostenido Casado en el acto de inicio de campaña, en el que ha arropado al candidato del PP, Juanma Moreno, garantizando que será el próximo presidente de la Junta: "Tu partido confía en ti, pero sobre todo tu tierra", le ha dicho.

Casado ha ligado a Díaz con Sánchez en numerosas ocasiones y ha criticado que la presidenta no rechace los "pactos" con independentistas y que los votos de los diputados andaluces en el Congreso sirvan, por ejemplo, para rechazar la ley de símbolos del PP porque "prefiere que se siga ultrajando al Rey de España y usando los símbolos para humillarnos".

"El PP va a comerse el mundo"

Ha explicado que el PP va a "comerse el mundo" después de "demasiados años en los que nada ha hecho el PSOE por Andalucía" y ha asegurado que tienen puestas "muchísimas esperanzas" en la campaña electoral que arranca hoy.

"Cuando todo parece que es imposible es cuando hay que ganar", ha manifestado Casado, quien ha explicado que Moreno plantea "romper con la resignación, con el conformismo, con el 'me quedo en casa' y con el pesimismo de pensar en que este es el futuro que me ha tocado vivir porque soy andaluz".

Ha opinado que a Moreno le queda "muy poco" en la oposición porque "hoy empieza el reloj a contar" en los 15 días de campaña y "sólo queda rematar el trabajo" de todos estos años.

Casado ha pedido a los populares que lo den todo porque es el momento de "dejarse la piel en el intento" y se ha mostrado seguro de que el 2 de diciembre tendrán "la recompensa de un cambio de verdad histórico e ilusionante".

"Hay salida a 40 años en blanco y negro"

Ha defendido la ilusión de Moreno "por apostar por su tierra", ya que ha considerado que podría haber sido ministro pero prefirió optar a ser presidente de la Junta, y ha indicado que "hay esperanza y salida a estos 40 años en blanco y negro" para Andalucía.

Ha defendido que la comunidad no puede aguantar "más listas de espera, caracolas, más paro, más impuestos altos, dos presidentes de la Junta en un banquillo por corrupción o un chófer diciendo que su jefe le mandaba a por cocaína con el dinero de impuestos".

Casado ha criticado que Ciudadanos hable de cambio cuando ha sido "socio" del PSOE en el Gobierno, al igual que Podemos, que está "manteniendo" a Díaz "aunque finjan que están enfrentados".

Ha subrayado la apuesta por la libertad de elección en educación, por una sanidad sin colas o por dejar "la cultura de la subvención" para crear una "red clientelar" y pasar a la ayuda "a quien lo necesite, para que no les falte de nada".

"Desde el PP a nivel nacional sólo te queremos decir que lo vas a conseguir, te lo mereces, te lo has currado", ha espetado Casado al candidato Juanma Moreno.

Marín pega un cartel junto a Inés Arrimadas Efe

Cs: "Ahora sí es el momento"

Para el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, Juan Marín, "ahora sí es el momento" de su partido y ha considerado que "el cambio ya está aquí" y el "tiempo nuevo viene de la mano" de la formación naranja.

Ciudadanos también ha elegido Málaga para la 'pegada de carteles'. Allí, Marín se ha preguntado "si no lo hacemos ahora quién lo va a hacer por nosotros", y ha pedido apoyo para "demostrar que se van a dar la vuelta a Andalucía y poner las cosas en su sitio, abrir las ventanas y decir a PP y PSOE échense a un lado".

"El partido siempre empieza cero a cero y vamos a pelear si hace falta hasta la prórroga, pero que se mentalicen Susana Díaz y Juanma Moreno de que el tiempo se les ha agotado y el tiempo nuevo viene de la mano de Ciudadanos", ha enfatizado el líder andaluz de la formación naranja.

Ha sostenido que están preparados y tienen "el mejor equipo y todo lo que los demás envidian", para resaltar que a Díaz "le molesta" que venga Pedro Sánchez a Andalucía, mientras él se siente "orgulloso" del respaldo presencial de dirigentes nacionales de Ciudadanos.

Marín ha realizado la 'pegada de carteles' junto a la portavoz nacional, Inés Arrimadas; el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, y el cabeza de lista por Málaga, Javier Imbroda, en un acto al que también han asistido el secretario de Organización, Fran Hervías, y el de Comunicación, Fernando de Páramo.

"Salgamos al campo a disfrutar, porque esta es una campaña que va a marcar una nueva época. Vamos a llenar las urnas de ilusión y de votos naranjas, porque ahora sí hay que votar a Ciudadanos, ahora es nuestro momento y vamos a ganar las elecciones", ha aseverado el candidato.

Teresa Rodríguez, de Podemos, y Antonio Maíllo, de Izquierda Unida Efe

Adelante Andalucía: "Somos el voto útil"

Adelante Andalucía, la coalición de Podemos e IU, arrancó la campaña electoral con una fiesta popular en el barrio Pino Montano de Sevilla, y lo ha hecho presentándose como "el voto útil frente al régimen andaluz".

En el patio del teatro TNT Atalaya, adornada con farolillos y banderines verdes y blancos, la candidata a la Presidencia de la Junta de la coalición, Teresa Rodríguez, ha descubierto el cartel con el que pedirán el voto durante los próximos 15 días, con el lema "Adelante".

A la 'velá' o fiesta popular han asistido, fundamentalmente, militantes de Podemos, de IU, de Izquierda Andalucista y de Primavera Andaluza, las cuatro formaciones que componen la coalición electoral, que han coreado el lema "sí se puede" y han gritado "¡Viva Andalucía libre!".

Antes de descubrir el cartel, la candidata ha subrayado que empiezan "muy bien posicionados", con el segundo puesto en intención de votos según la encuesta del CIS, y con un proyecto nuevo que "enamora" y que incluye al andalucismo histórico, a la izquierda y a los jóvenes "luchadores" del 15M.

1.456.000 euros financiados por microcréditos

Rodríguez, coordinadora de Podemos Andalucía, ha recordado que se les dan "muy bien" las campañas, en la que insistirán que son la opción para regenerar la vida política andaluza sin un giro a la derecha y como un grupo capaz de gestionar "la educación de los hijos de los andaluces y la salud de sus padres".

En la campaña, Adelante Andalucía se gastará 1.456.000 euros que se aportarán con fondos propios y con microcréditos de particulares, con aportaciones desde 50 euros, según los datos de la organización.

"Empezamos siendo la alternativa útil al 'susanismo'", ha dicho Rodríguez en referencia a Susana Díaz, la presidenta andaluza y candidata por el PSOE, a la que ha llamado "cobarde" por no querer un debate cara a cara con ella y a la que ha reprochado que no quiere hacer campaña porque no tiene nada que "vender".

Rodríguez ha asegurado que en los quince días de campaña no van a entrar en el "fango" ni en el "juego terrible" de la derecha, que "están a punto de hundirse porque se han echado las manos al cuello".

A Ciudadanos le ha criticado que ha estado tres años "encalando el cortijo" al PSOE con su apoyo al Gobierno andaluz, y que no quiere "derribar" sus muros, sino la llave.

El cabeza de lista de Adelante por Sevilla y coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, por su parte, ha asegurado que tienen "muy buenos augurios" para las elecciones, y ha dicho que representan la "esperanza" frente "a la resignación" y ha reiterado que "hay partido".