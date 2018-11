Cospedal encargó a Villarejo espiar al hermano de Rubalcaba por su relación con Método 3

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, encargó al excomisario José Manuel Villarejo espiar al hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba. Fue en 2009 y a través de su pareja, Ignacio López del Hierro, en el transcurso de las intensas y diversas conversaciones mantenidas con el objetivo de pagar por dosieres con información sensible sobre dirigentes políticos de partidos rivales y también del propio PP.

Cospedal y López del Hierro tenían mucho interés por saberlo todo sobre la empresa de detectives Método 3. Entonces era una sociedad desconocida, pero con el tiempo se llegó a saber que espió a miembros de varios partidos, entre ellos la líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho.

Lo que Cospedal y López del Hierro perseguían era vincularla a Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior, a través de su hermano Alejandro. Villarejo constata una relación de Alejandro Pérez Rubalcaba con Marita Fernández Lado, presidenta de Método 3, según se desprende de los audios publicados este lunes por Moncloa.com, a los que también ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Hacía años que algunos rumores en círculos políticos aseguraban, sin que se hubiesen publicado pruebas, que el hermano del ministro actuaba como conseguidor y mantenía una relación sentimental con la responsable de la agencia de detectives.

En la conversación entre Cospedal y Villarejo, en julio de 2009, pero también entre López del Hierro y el excomisario, en julio y en septiembre,se muestra el extraordinario interés de Cospedal por averiguar la implicación de Alejandro Pérez Rubalcaba y los pormenores de Método 3.

Cospedal, Villarejo y López del Hierro, Rubalcaba y Método 3

COSPEDAL: "Te quiero preguntar por una empresa de la que me han hablado.

VILLAREJO: Método 3.

COSPEDAL: Sí.

VILLAREJO: Agencia de detectives de Barcelona.

COSPEDAL: Me lo comentó Ignacio, pero es que a mí me habían hablado de ella por otro tema que… por eso te he preguntado lo de Granados y González.

VILLAREJO: Esa empresa investigó un tema de Canal de Isabel II.

COSPEDAL: Eso es lo que yo sabía. Eso es lo que yo sabía. Eso es así, ¿no?

VILLAREJO: Eso es fetén.

COSPEDAL: Bueno, porque el espiado sabe que ha sido esa empresa también.

VILLAREJO: Esa empresa, la dueña es una argentina que es una choriza, la conozco desde hace veintitantos años, una choriza, una delincuente, argentina esta, el marido cornudo… bueno, una joya. Y esta tipa se ha enrollado al hermano de Rubalcaba y va utilizándolo como Juan Guerra [en referencia al hermano del exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra].

COSPEDAL: ¿Como introductor?

VILLAREJO: No, no para todo. “Oye, como no me des el contrato de no sé qué, se lo digo al hermano de Rubalcaba, si no se lo digo a Rubalcaba”. Y el otro llama a Rubalcaba, al hermano. La leche. Están todas las noches en el Pigmalión, un sitio de putas aquí muy afamado. ¡Ella también! Ella paga las copas y tal. Cómo se llama esta, vamos te puedo decir el nombre".

En una conversación posterior, López del Hierro encargaría a Villarejo la investigación:

LÓPEZ DEL HIERRO: Y el segundo tema es el de el hermano de Rubalcaba con…

VILLAREJO: Con la chica esta.

LÓPEZ DEL HIERRO: Con la chica esta y con. ¿Cómo se llama la empresa?

VILLAREJO: Sí, Método 3. Esto te lo había contado yo hace mucho tiempo, ¿te acuerdas?

Fue entonces cuando Cospedal encargó también a Villarejo que investigara a Javier Arenas, entonces presidente del PP en Andalucía. En otra grabación, López del Hierro pregunta a Villarejo cómo espera probar la relación de Fernández Lado con Alejandro Pérez Rubalcaba.

"Ahí la única solución, que no veo fácil es hacer un rastreo", dice Villarejo a López del Hierro. "Intentar, con alguien de Telefónica, no sé qué número tiene la tipa esta de Método 3. Y puedo conseguir el móvil que ella usa". El excomisario buscaba hacer "un rastreo discreto de las llamadas y a partir de ahí tiene que salir las veces que ha llamado, que se llaman. Si están enrollados, mucho o poco, ahí están las llamadas del hermano. En la medida de lo posible es la línea que voy a seguir. Y voy a ver las tarjetas", dice Villarejo, según se escucha en las grabaciones.

El resto de los audios, un total de 11 y cuyas fechas han sido atribuidas por Moncloa.com, muestran la opinión que Villarejo tenía de Rubalcaba y la controversia por distintas filtraciones en el seno del Ministerio por las que se habría encargado una investigación en la que estarían implicados el comisario Juan Antonio González, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, o el jefe de Gabinete del Ministro, Goyo Martínez.

Villarejo y López del Hierro, Rubalcaba hermano Preocupado

En las conversaciones, Villarejo muestra su animadversión con Rubalcaba, con el que sin embargo asegura haber hablado amistosamente en un "aparte" en una entrega de despachos. Según Villarejo, el ministro le habría pedido sus servicios en relación a su hermano, algo sin demasiada argumentación lógica.

Rubalcaba es un "hijo de puta"

Lo que queda claro es la opinión de Villarejo sobre Rubalcaba: "Es mucho más sutil, es mucho más hijo de puta, más sibilino, más vaticanista, más de que te levanta el brazo, te la clava y luego te baja el brazo para que no sangre", asegura. "Dentro de todos, es el más sensato, es la línea realmente pura del PSOE. El resto son unos advenedizos. [José] Blanco, [José Luis Rodríguez] Zapatero, todos estos pasarán como una mala racha. Por eso el propio Felipe González está acojonado y quiere quitárselos de en medio", según él.

"Antonio Camacho es mucho más talibán que Rubalcaba. Rubalcaba es un genio de la estrategia y de los que en el último momento si ve que va perdiendo te apuñala. Es un tío al que no le gusta la atención porque ahí no está cómodo. A él le gusta pasar desapercibido, ser malandrín, pero en el último momento". Según Villarejo, "el 90% del partido cree que es un perfecto cabrón". Entonces, sin embargo, Rubalcaba era el hombre fuerte del Gobierno de Zapatero y acabaría siendo el candidato a la Moncloa en 2011 y líder del partido tras ganar las primarias a la exministra Carme Chacón.