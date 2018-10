Villarejo avisó al PP de tres casos de corrupción en Valencia, Alicante y Murcia: "Va a haber detenciones"

Las grabaciones entre el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, y el comisario Villarejo en 2009 desvelan que el policía dio al PP tres chivatazos claves sobre tres casos de corrupción en Valencia, Alicante y Murcia que podrían haber ayudado a los populares a limpiar pruebas.

En una de las charlas, Villarejo asegura a López del Hierro que había avisado al exdirector de la Policía Juan Cotino que iban a registrar el despacho de su sobrino y que tenía que "limpiar de papeles" sus negocios.

Su sobrino, Vicente Cotino, ha sido uno de los empresarios valencianos que ha acabado confesando en el juicio de Gürtel que financió de manera irregular al PP de Valencia a través de la trama corrupta de Francisco Correa y Álvaro Pérez en 2007 y 2008. Y no fue el único favor según los audios que publica Moncloa.com. El excomisario promete evitar, en "la medida de lo posible" que se encuentren datos contra la familia Cotino.

Otro chivatazo de Villarejo intentó de alertar al PP de Valencia sobre la trama de Joaquin Ripoll, en la Diputación de Alicante, a través de una investigación que estaba llevando el juez Garzón y que acabó en julio de ese año con su detención dentro del caso Brugal.

Villarejo: "Le he dicho a Juan [Cotino, exdirector de la Policía], háblate con el de la Diputación de Alicante y dile que tiene un marrón, una historia de financiación. No lo sé exactamente porque es una cosa que yo no controlo. Me he enterado de puta chiripa. Entonces esos tres datos se los dio a Juan, pero vamos es bueno que también tu parienta lo sepa, lo sepáis vosotros".

López del Hierro: "No lo habrá contado…"

Villarejo: "Es bueno que ella tenga una visión global de lo que está pasando"

También advirtió a través del marido de Cospedal de que iba a haber detenciones en el caso de corrupción del PP en el Ayuntamiento de Murcia conocido como Umbra. Pese a que esta conversación se produjo el 6 de noviembre de 2009, la Policía tardó casi un año en intervenir en el área de Urbanismo de Murcia y lo hizo tras las irregularidades en la construcción del estadio Nueva Condomina.