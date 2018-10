Sánchez no explicará su tesis en el Senado: "Este Gobierno no se arrastra"

Pedro Sánchez no acudirá el 23 de octubre al Senado para dar explicaciones sobre su tesis doctoral. Así lo ha confirmado el portavoz socialista en la Cámara Alta, Ander Gil.

Sánchez no quiere "contribuir al lodazal" en el que el PP quiere "convertir" a la institución, donde tiene mayoría absoluta. "No va a venir arrastrado ni de la oreja ni de la solapa", según Gil, que se hace eco así de las palabras del portavoz popular, Ignacio Cosidó, que reivindicó hace días la potestad del PP de hacer comparecer al jefe del Ejecutivo. "Este gobierno no se arrastra", según el socialista.

El PSOE parece decidido a hacer frente a la Cámara porque considera que está siendo utilizada por el PP como una silla eléctrica para el Gobierno.

Precedentes de Zapatero

Los socialistas aseguran que en toda la democracia sólo dos veces compareció un presidente en el pleno. "En 2004 y 2008, Zapatero, a petición propia, para un debate de política general", explican fuentes del grupo socialista.

"Propusimos al PP hacer un debate de política general en el que cada grupo preguntase lo que considerase que es más importante para el país. Y si ellos consideraban que era la tesis, la tesis. Pero no ha habido voluntad", explican fuentes socialistas.

Según el PSOE, el reglamento de la Cámara no obliga al presidente del Gobierno a comparecer en pleno aunque lo pida la mayoría, algo que supone una diferencia respecto al Congreso.

Los grupos podrían pedir la comparecencia de Sánchez en una comisión, pero no está claro que ahí tuviera que comparecer, ya que la responsabilidad del Ejecutivo es solidaria y los socialistas entienden que podría acudir otro miembro del gabinete.

Comisión de investigación

Fuentes del Senado aseguran que el PP tiene la voluntad de hacer comparecer al presidente, sea en el formato que sea, y el grupo parlamentario se plantea crear incluso una comisión de investigación exclusivamente a tal efecto. Según los populares, si Sánchez no compareciese entonces, podría incurrir en responsabilidades penales.

La guerra entre el PP y el PSOE no es nueva. Recientemente, los populares cambiaron el cupo de preguntas asignadas en la sesión de control al Ejecutivo para que los senadores socialistas preguntasen menos y la oposición más, algo que para el PSOE acabó con un consenso de décadas.

Es en el Senado donde el PP tiene una comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular de partidos por la que, aprovechando su mayoría absoluta, cita a declarar a altos cargos del PSOE, Podemos y Ciudadanos. De esa manera, compensa la que hay en el Congreso de los Diputados, donde la mayoría para cuestiones como esa es justamente la contraria y quienes son investigados son miembros del PP.