La grabación que confirma que el 17-A el plan era volar la Sagrada Familia como adelantó El Español

"Nos sentaron en un banco y nos dijeron que lo que querían hacer era derrumbar la Sagrada Familia y que teníamos que estar con ellos. Pensamos que eran habladurías, ¿quién la va a poder derrumbar?... Y menos unos chicos normales como nosotros". Unas grabaciones de las declaraciones en la Audiencia Nacional de los terroristas de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils confirman la noticia que adelantó EL ESPAÑOL: volar la Sagrada Familia era el principal objetivo de los terroristas.

Las primeras declaraciones, que duraron más de una hora, se produjeron cinco días después del atentado. Driss Oukabir y Mohammed Huoli Chemlal respondían a las preguntas de la entonces fiscal Dolores Delgado y del juez Fernando Andreu.

En ellas grabaciones, publicadas este martes por Vozpópuli, los atacantes cuentan que empezaron a planear los ataques cuando llegó a la mezquita de Ripoll el imán Abdelbaki Es Satty. "A nosotros nos empiezan a hablar del martirio hace dos meses, nos decían que estaba bien hacerlo, pero que se podía hacer contra monumentos", relata Chemlal.

Ya el 15 de septiembre volvió a la Audiencia para declarar de nuevo. Allí se mostró más colaborativo y contaba que la prioridad era preparar los explosivos y que no estaba al tanto de si se trataba de un plan muy elaborado. Tras llegar a Alcanar, notó un cambio en sus compañeros: "Ellos notaron mi miedo, notaron que me quería echar para atrás, cambiaron totalmente conmigo, ya me miraban con mala cara, no hablaban conmigo nada. Yo dormía fuera porque tenía miedo de que me mataran".

Durante las declaraciones, además de pedir protección para la familia, quiso despedirse pidiendo perdón: "Quiero pedir que me perdone si he hecho algo malo, yo me he visto obligado a estar con esta gente, me podrían haber matado en cualquier momento".

"Yo el día de la explosión si no hubiera explotado hubiera ido con mis padres o la Policía y se lo hubiera dicho. Soy un chico joven, sé que me vais a condenar, pero no me hagáis una condena muy grande. Quiero salir, tener mi novia, casarme con ella. Les pido por favor que si me van a meter en la cárcel, me metan con personas normales. España me lo ha dado todo, yo no soy capaz de matar a una persona inocente", añade.