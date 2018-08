Militares de más de 45 años llevarán comida al cabo Paz y los 'legionarios abandonados'

La plataforma 45 sin Despidos hará una colecta de comida en Cádiz para llevársela a la Fundación Tercio de Extranjeros. En ella residen José Antonio Sánchez Paz, más conocido como el cabo Paz, y otros antiguos miembros de la Legión, en una situación precaria. La iniciativa se lleva a cabo tras la publicación de un reportaje en EL ESPAÑOL.

Viven con una paga de 360 euros al mes, una pensión que les fue dada por su enfermedad. Son nueve legionarios auspiciados por la fundación. "Estos soldados se encuentran en situación de abandono ya que el Gobierno y el Ministerio de Defensa, como estamos acostumbrados a ver, les da la espalda", señala la plataforma 45 sin Despidos a través de un comunicado.

La asociación considera que a estos nueve legionarios "se les deja en el olvido y en el mejor de los casos con una mínima pensión" y, por ello, han anunciado una recolecta de alimentos solidarios al grito de "¡A mí la legión!". La harán este viernes, 24 de agosto, en el Centro Comercial Bahía de Cádiz, a las seis y media.

Los legionarios olvidados por España

"Gracias a la colaboración de varios miembros de la Plataforma y en nombre de esta, nuestro Secretario General de Organización, junto con varios socios se personarán en los pisos compartidos en los que residen nuestros excombatientes", señala la plataforma, que agradece a la fundación Tercio de Extranjeros su labor.

"En reconocimiento a la labor de estos Soldados y junto a la Asociación Independientes de la Guardia Civil queremos mostrar nuestro agradecimiento a la Fundación colaborando con ellos, con la justa aportación que podemos ofrecer donando alimentos no perecederos y dando visibilidad al drama por el que están pasando con la esperanza que de una vez por todas los responsables de este tipo de situaciones, que no tendrían que estar ocurriendo, nos den el pleno reconocimiento de Soldados Españoles y así no vernos abocados al abandono social", señala la plataforma 45 sin Despidos.