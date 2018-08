Manual de instrucciones para quitar lazos amarillos y que la Generalitat no te multe

Los lazos amarillos inundan las calles de Cataluña y siguen generando controversia. Ahora, cuando la Generalitat amenaza con multas de hasta 30.000 euros a quienes retiren esta simbología independentista, hay quienes no se rinden e incluso recomiendan formas de burlar al Govern de Quim Torra.

Los Mossos identifican a catorce personas por intentar retirar lazos amarillos.

El pasado fin de semana, los Mossos d'Esquadra identificaron a catorce personas por retirar propaganda independentista de la vía pública. Por ello, se disparan los temores sobre las posibles multas que pueda imponer la Generalitat. Este lunes, un abogado llamado Ignacio W. Palacios ha escrito trece consejos desde su cuenta de Twitter para no ser multado en caso de ser identificado. Todo un manual de instrucciones contra las posibles sanciones.

Las recomendaciones del abogado son "mantener la calma y mostrar respeto a los agentes ante todo". También aconseja a los que quiten lazos "no tomar imágenes ni vídeos de ellos y abstenerse de hacer declaraciones". Sin embargo, sí aboga por firmar el boletín de denuncia o el acta, en caso de detención, pero, eso sí, añadiendo a mano la frase: "Firmo a los solos efectos de ser notificado".

Además, respecto a la manera de cortar los lazos, el abogado recomienda el uso de cutters o cuchillos no puntiagudos, o de un solo filo, que tengan hojas menores de 11 centímetros para que no infrinjan el reglamento de armas. Ignacio W. Palacios considera que lo óptimo es "utilizar un cortador de cinturones de seguridad" ya que estos no pueden ser considerados de doble uso en una agresión. Asimismo, este tipo de cortadores "son baratos y se encuentran con facilidad en Internet", añade.

Igualmente, el letrado aconseja tomar antes fotos del cortador de cinturones, para evitar que los agentes que lo incauten puedan describirlo incorrectamente y considerarlo como prohibido. El abogado aclara que "los lazos y otros símbolos unidos a edificios y mobiliario público son objetos cuya propiedad ha sido abandonada".

3. El uso de cutters, cuchillos no puntiagudos, o de un solo filo, con hojas de menos de 11 cm no está prohibido (art. 4.1.h RD 137/93, Reglamento Armas). — Ignacio W. Palacios (@Onkayaks) 19 de agosto de 2018

Este letrado cuyos mensajes han hecho fortuna en Twitter considera que lo mejor es "conservar la calma, mostrándose educado y tranquilo e ignorar las provocaciones". Aconseja "no responder a insultos ni a amenazas, ir acompañado y pedir que alguien le grabe a distancia". También cree que lo mejor es no ser desafiante ni con los agentes ni tampoco con las personas con otras simpatías políticas".

En caso de ser identificado o denunciado por la policía, el abogado aconseja firmar y conservar el boletín de denuncia, no intentar dar lecciones legales a los agentes y reunir los datos de sus testigos. Es preferible ponerse en contacto con un abogado "para anular el expediente sancionador".

En caso de querer ocultarse, Ignacio W. Palacios recuerda que "el uso de máscaras o prendas que no hagan visible total el parcialmente el rostro no está prohibido, pero permite que los agentes de policía exijan su identificación y una multa mayor en su caso", según el artículo 33.2 de Ley Orgánica Seguridad Ciudadana. "Retirar lazos es un acto de protesta política protegido por la libertad de expresión" por lo que aconseja, que si se "elige ocultar el rostro por temor a represalias", recomienda "escoger una careta que haga evidente la naturaleza del acto: la defensa de derechos civiles".

Al terminar los consejos en su cuenta de Twitter, el Ignacio W. Palacios recuerda que "las ideas anteriores no son consejos profesionales, sino precauciones generales que no sustituyen al consejo que podría recibir de un abogado tras conocer todos los hechos, y considerar el contexto de cada caso".