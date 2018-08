Casado pide a Sánchez que "frene las amenazas de Torra" o el PP pedirá otro 155

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha estado presente en el décimo aniversario víctimas del vuelo Spanair. Además de solidarizarse con los afectados y "comprometerse" a colaborar en que los hechos del accidente de Spanair se esclarezcan, ha hablado sobre la situación de Cataluña y las declaraciones de Torra de "acusar al Estado español en un juicio".

El líder del PP ha advertido a Pedro Sánchez de que "si no pone freno a estas cuestiones, el PP solicitará la aplicación del 155 pudiendo ofrecer los votos en el Senado para que entre en vigor". Casado ha recordado que "ya lo había advertido" cuando salió de la reunión con el presidente del Gobierno y considera que "tiene que ser el Ejecutivo el que frene las amenazas de Torra y el que tome medidas". El presidente popular ha dicho que "si sigue habiendo amenazas al estado y se sigue incumpliendo la ley", el PP "pedirá que se aplique la ley" para que "no se permita ningún tipo de amenaza al Estado español".

"Me parece inaceptable lo que dijo el presidente de la Generalitat. Las palabras son importantes, no es verdad que una frase por ser incorrecta no tenga ninguna repercusión jurídica, todo lo contrario, todos los peores momentos de confrontación que se viven en la historia comienzan con frases", ha dicho el presidente popular en declaraciones a los medios. También ha expresado su "desacuerdo" con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, cuando dijo que la de Torra fue "una frase desafortunada y no un ataque al estado".

El presidente popular cree que "hay que darle importancia" a esas palabras porque "si algo tenemos que reconocer a los independentistas, es que lo que dicen, lo hacen". Casado ha puesto como ejemplo "los escraches a Llarena, la denuncia de Puigdemont desde Bélgica y las agresiones a aquellas personas que quitan lazos amarillos". La "diferencia", ha expresado Casado, "es que hasta ahora había un gobierno que frenaba cualquier tipo de amenaza independentista y ahora hay un gobierno que depende de los votos en la moción de censura de los partidos independentistas", ha avisado.

Casado cree que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tiene "una hoja de ruta que va a seguir con el homenaje a la diada, el aniversario de las leyes de desconexión y el aniversario de la declaración unilateral de independencia".

"Esclarecimiento" del accidente

El representante del Partido Popular, se ha "comprometido" con las víctimas para que "se puedan esclarecer los hechos mediante la Comisión de Investigación del Gobierno". Casado "apoya la labor" que está haciendo la asociación y "su lucha para que se esclarezca" el accidente de 2008.

"Con este compromiso y con el apoyo de todos los familiares presentes, intentaremos que nunca más vuelvan a suceder este tipo de accidentes y desde el PP" y ha asegurado que "así se lo he pedido al ministro de Fomento". El líder del PP ve la necesidad de "mejorar la seguridad aérea y esclarecer los hechos de estos accidentes que tuvieron lugar mientras gobernaba el Partido Socialista", por lo que cree que la "obligación" de José Luis Ábalos es "ayudar en esta investigación a las víctimas".

"Hemos estado hablando Ábalos y yo durante este acto sobre la partida de infraestructuras, con la que también hablé con Pedro Sánchez", ha explicado. "Estoy de acuerdo con la oferta de Pedro Sánchez de mantener los presupuestos de infraestructura de comunicación pero espero que también podamos avanzar en sanitarias, educativas y de agua, ya que España está sufriendo una sequía". Casado ha insistido en la "necesidad" de "un plan nacional de agua".

La exhumación de Franco

La opinión del líder del PP sobre de la memoria histórica es que "España tiene que mirar al futuro y pensar en qué va a pasar dentro de cuatro años en lugar de revisar lo que pasó hace 40 años". Casado ha dicho que "no va a defender nunca ese edificio ni quién esta enterrado en él" porque además "soy nieto de represaliado por el Régimen", ha recordado. Ha remarcado que España debe pensar en el futuro: "El Gobierno tiene dejar de pensar en lo que pasó hace cincuenta años y pensar en lo que pasará dentro de cincuenta".