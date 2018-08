Guía de la Guardia Civil contra el secuestro simulado, el lazo libanés y el falso técnico de Microsoft

Los estafadores aprovechan la oportunidad de que en vacaciones la gente pasa más tiempo conectada a las nuevas tecnologías para inventar nuevos timos y persistir con algunos antiguos. Este verano, la Guardia Civil avisa de las estafas más peligrosas: el falso secuestro, el lazo libanés, el falso técnico de Microsoft y el virus informático. Los timadores utilizan métodos cada vez más sofisticados apoyándose en las nuevas tecnologías.

1. El falso secuestro

"Tenemos a tu hijo secuestrado... paga o no lo verás más". Esa es la frase con la que los estafadores tratan de asustarle para conseguir su dinero. Una llamada en la que dicen tener secuestrado a uno de sus familiares y piden entre 300 y 5.000 euros para liberarlo.

Ante la duda de qué hacer en esa circunstancia, la Guardia Civil recomienda mantener la calma y recordar que en España los secuestros no so frecuentes, por lo que es muy probable que el mensaje sea mentira. Además, tratar de ganar tiempo, no facilitar ningún dato personal al interlocutor, no dar pistas sobre dónde se encuentra usted en ese momento, no facilitar el nombre de su entidad bancaria e intentar colgar con alguna excusa como la pérdida de cobertura o no tener batería.

Más secuestros virtuales en verano.

Para no perder la calma es muy importante confiar en que la familia esté bien y no tener miedo a colgar, ya que si es verdad, los delincuentes volverán a telefonear. Además, aconsejan llamar siempre a la Policía para denunciar, aunque haya sido una falsa intentona.

2. El lazo libanés

Si va al cajero antes de irse de vacaciones a por dinero, tenga mucho cuidado. La técnica del lazo libanés vuelve a estar en boga. Es una modalidad en la que la víctima piensa que su tarjeta ha sido engullida por el cajero cuando en realidad la están reteniendo.

La Guardia Civil ha observado que los estafadores seleccionan normalmente cajeros utilizados por extranjeros o turistas, y aprovechan para cometer el delito en las últimas horas de la tarde, ya que no hay tanta gente en la calle.

En el momento en el que se introduce la tarjeta en una falsa ranura creada por los delincuentes, queda atascada, y después ellos la recogen. La Guardia Civil da en su cuenta de Twitter algunas recomendaciones para asegurarse de que no está siendo víctima de este engaño: cerciorarse de que el teclado del cajero se encuentra fijo, tapar éste con una mano al introducir la clave personal y, en caso de que la tarjeta haya quedado atrapada, comprobar dicha ranura para poder extraerla.

Este verano al ir a sacar dinero a tu cajero automático no bajes la guardia y evita caer en la trampa del #LazoLibanésSi sospechas ☎️062 pic.twitter.com/Ho6qtHqleW — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 16 de agosto de 2018

3. Falso técnico de Microsoft

Otra de las nuevas estafas vía móvil es la llamada del falso técnico de Microsoft. Si recibe una llamada en la que le ofrecen ayuda para mejorar el funcionamiento de su ordenador, no se fíe. Lo que quieren en realidad es entrar en el control remoto del equipo y conseguir todas las contraseñas e información para después pedir al damnificado dinero o amenazarle con borrar su información.

🔴 Detectada una nueva oleada de llamadas del falso técnico de Microsoft.Te lían para que les dejes entrar en remoto en tu ordenador y después te piden un ingreso bancario. #NoPiques #Denuncia en un puesto de la @guardiacivil#SeguridadInternet pic.twitter.com/vrYBfCRcQD — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 16 de agosto de 2018

4. Archivo virus

Y por último, la estafa del virus en su correo electrónico. El modo de proceder es la llegada al email de una notificación con el asunto "factura", "cobro"o "citación" con archivo adjunto en formato .doc, .pdf o .exe. La Guardia Civil recomienda no abrir ni descargar el archivo, ya que este virus borrará todo aquello que haya en su ordenador.

La forma de los timadores de conseguir dinero en esta estafa es pedir una determinada cantidad a la víctima para recuperar la información que había en el ordenador infectado.