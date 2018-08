Acusan a Sánchez de "totalitario" por su 'decretazo' de violencia de género

El presidente del Foro de la Familia, Ignacio García-Juliá, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez "criminaliza a las familias" con la aprobación de manera unilateral del polémico Real Decreto-Ley 9/2018 publicado en el BOE el pasado 3 de agosto. Un decreto que permitirá que los Servicios Sociales puedan conferir a una mujer la condición de víctima de violencia de género sin mediación judicial, modificando así una norma fundamental del Código Civil.

La asociación considera que con este decreto ley el Gobierno "criminaliza a los hombres por el mero hecho de serlo". "Pedro Sánchez vuelve a sacar su lado más totalitario, al tratar de imponer, a toda velocidad vía 'decretazo' y a escondidas de la ciudadanía, unas medidas que criminalizan a la mitad de la población por el mero hecho de ser hombres, debilitan la patria potestad, convertirán la vida familiar en un juicio continuo, además de vulnerar de forma y fondo la Constitución y derechos fundamentales", explican en un comunicado.

Foro de la Familia "lamenta" que "el postureo y las prisas de Sánchez por posicionarse como referente de la izquierda de cara a las elecciones" le hayan llevado a tomar esta decisión y "cieguen al Gobierno hasta el punto de desaprovechar el consenso logrado en cuanto a violencia contra la mujer". El presidente de la asociación cree que esta decisión del Ejecutivo "pasará inmediatamente a los tribunales" por "vulnerar la Constitución, la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, el derecho al honor, la seguridad jurídica y la arbitrariedad de los poderes públicos".

Siete de cada diez juicios por maltrato acaban con condenas para los acusados.

De acuerdo con la modificación del Código Civil es suficiente con que se haya iniciado un proceso penal contra uno de los progenitores "por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad, o por atentar contra el otro progenitor, bastará el consentimiento de éste para la atención y asistencia psicológica de los hijos e hijas menores de edad" para que el progenitor investigado, condenado o imputado se vea privado de la capacidad de decisión sobre esta cuestión.

García-Juliá acusa a Sánchez de considerar a la familia "el enemigo". "En la lucha contra esta lacra, la violencia de género, la familia es fundamental, no el enemigo a batir" por lo que cree "necesario buscar medidas que refuercen a las familias, a que los padres pasen tiempo con sus hijos y puedan ejercer su patria potestad y no arrebatársela" además considera que el Gobierno está en la "obligación" de "fomentar educación en diálogo y respeto como solución de conflictos".La asociación piensa que la solución a la violencia de género "no está en las consecuencias, sino en el origen". "El relativismo y las ocurrencias no son una base sobre la que sustentar ninguna política eficaz, ni sirven como base para la educación de los hijos. Seguimos intentando paliar las consecuencias sin poner el foco en el origen, que es donde se pueden y deben solucionar las cosas. Si todo vale porque todo es relativo, las líneas entre el bien y el mal se vuelven difusas", explican.