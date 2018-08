Los manteros llaman "racista" a Villacís por pedir a Carmena y a Colau que actúen contra la venta ilegal

Ciudadanos está llevando a cabo una campaña en las redes contra los manteros que ocupan las ciudades de Madrid y Barcelona con el hashtag #CallesOkupadas. La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha explicado que el objetivo de esta campaña es "visibilizar la inacción como forma de gobierno en los ayuntamientos de Manuela Carmena y Ada Colau ante algo que está ocurriendo en las ciudades". Villacís explica que han elegido la recolección de imágenes de manteros en las calles porque "es la mejor forma de ver lo que está sucediendo en la calle".

La campaña, que comenzó el 9 de agosto, ya suma cientos de tuits de denuncia. Villacís considera que a pesar de que la campaña sea reciente "el tema de la venta ilegal ha sido una constante de este mandato tanto en Madrid como en Barcelona". "Había zonas donde no era frecuente que hubiese mantas y ahora las hay", explica.

Los aludidos por esta campaña, los vendedores ambulantes de Madrid, agrupados en el Sindicato de Manteros y Lateros han criticado lo que consideran un discurso "racista". "No dejaremos que los políticos como Ciudadanos Madrid y Begoña Villacís nos utilicen para ganar votos, a través de discursos racistas, haciéndole creer a la gente que los migrantes tenemos la culpa de las consecuencias de sus políticas neoliberales", han asegurado en las redes sociales.

Ciudadanos acusa a los ayuntamientos de Barcelona y Madrid de tener a los manteros fuera de control

Villacís asegura que "lo que deben hacer los sindicatos de manteros es salir a la luz y pagar impuestos como todos los comerciantes" ya que "lo único que saben hacer es acusar a las instituciones de xenofobia institucional" y llevar la situación "interesadamente por un lado que nunca ha sido objeto de crítica".

Respecto a los problemas que genera la cuestión de los manteros, Villacís cree que lo más importante es que además de que "vulneran los derechos de los consumidores" hay una "ocupación de la vía pública". "Cuesta caminar por determinadas zonas de Madrid, no sé para qué amplían aceras si luego van a estar ocupadas", explica.

Villacís considera que los más perjudicados son los comercios de Madrid, a los que Carmena "ha aumentado los impuestos y ha impuesto restricciones como que no puedan exponer sus productos en el exterior de la fachada", explica. "Sufren mientras ven que dos metros más allí hay una total impunidad con los manteros".

La portavoz de Ciudadanos insiste en que la intención del partido "no es personificar el problema en los manteros" sino en las mafias que "fabrican productos falsos, que no pagan impuestos, que no dan ninguna garantía de derechos laborales y que además compiten con empresas que pagan impuestos y subvencionan los intereses públicos". También insta a Carmena a ser "coherente": "si el Ayuntamiento cree que son personas vulnerables, es su voluntad asumirlo".

Origen y solución

Ciudadanos considera que "la causa inicial de esto es la no regulación de la política migratoria". "El 21% de la población es de fuera, lo que demuestra solidaridad en la ciudad" pero "lo que no se puede permitir es que la solución a la inmigración sea la ilegalidad". Según la formación, la solución al problema es "individualizar la situación de cada uno de los manteros, con nombres y apellidos, ya que cada uno tiene un estatus jurídico diferente" y considera que no se debe dar preferencia a unos migrantes sobre otros por su procedencia. "Lo que no podemos decir es 'démos papeles a los africanos y no a los venezolanos', que son los que más vienen últimamente", señala.

Manteros en las aceras de Gran Vía en Madrid. EFE

Iniciativa al Congreso

Ciudadanos ha avisado de que llevará su iniciativa contra la venta ilegal en las calles al Congreso, porque es una manera de llegar a "todas las ciudades en las que hay este problema". Pero subraya que lo primero es "hacer cumplir la norma", porque "se está pidiendo a la Policía que no actúe".

🍊 Desde @CiudadanosCs presentaremos en @Congreso_Es una iniciativa para:👉🏼 Combatir a las mafias que ocupan las calles y que no pagan impuestos👉🏼 Proteger el pequeño comercio👉🏼 Velar por el cumplimiento de la ley#CallesOkupadas pic.twitter.com/jhn7u8jBb0 — Ciudadanos Madrid Ciudad (@CsMadridCiudad) 9 de agosto de 2018

El pregón de Lavapiés

Respecto a que fuesen los manteros quienes dieron el pregón de Lavapiés, Villacís considera que esta acción es una "manera más de acusar a la Policía de xenofobia" cuando "sólo cumple con su trabajo".

El PP ha mostrado su apoyo expreso a la campaña de Cs. "En estos momentos las aceras no son para los ciudadanos, sino para los manteros, y es mentira que no ha habido un aumento significativo", ha asegurado José Luis Martínez Almeida, el portavoz del PP de Madrid.