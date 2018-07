El avión de Sánchez sigue volando en la Red: los 10 mejores tuits

Hace justo hoy una semana, Pedro Sánchez mantuvo un encuentro informal de unos 45 minutos con el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig. Hasta ahí todo en orden, si no fuera porque el presidente del Gobierno recurrió al avión presidencial para un viaje que incluía, sobre todo, acudir al festival de Benicassim con su esposa, Begoña Gómez. Allí asistieron al concierto de The Killers desde la zona VIP. Desde entonces, el avión no ha dejado de volar.

El viaje de "agenda cultural" del presidente ha provocado la ira de políticos y usuarios en Twitter. El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, comentó en la red social: "Pedro Sánchez tendrá que explicar en el Congreso su 'visita oficial' a Castellón con el avión presidencial para ver a The Killers. Desde los tiempos de Alfonso Guerra y el Mister no se veía tal derroche en las arcas públicas".

El resto de los usuarios de Twitter también han reclamado al presidente el uso del Falcon. En esta lista hemos rescatado los 10 tuits más ingeniosos sobre el viaje de Sánchez hasta el festival de Benicassim.

ÚLTIMA HORA: Pedro Sánchez sale a comprar el pan. pic.twitter.com/IBdDWwCo54 — Alejandro Benítez (@ABenitez_Lopez) 23 de julio de 2018

¿Es un pájaro?¿Es un avión?¿Es...? ¡Pedro Sánchez que ha salido a comprar el pan! pic.twitter.com/1jhsYFVfCu — Trastrás por detrás (@detrastrastras) 24 de julio de 2018

Los usuarios han bromeado con la "agenda cultural" de Sánchez advirtiendo de que llegará el momento en el que el presidente vaya a comprar el pan en avión privado. También han llegado a interpretar el momento en el que el socialista llama al presidente valenciano Ximo Puig para advertirle de la jugada.

Hola @ximopuig, soy @sanchezcastejon. Te llamaba para pasar a tomar un café contigo y que así no se note que me voy al @FIB a costa de todos los españoles en el avión presidencial.De acuerdo pero para disimular ponte las gafas. #PedroSanchezfib pic.twitter.com/t1DAb1KxWj — Fer (@betisfer) 21 de julio de 2018

También se han atrevido a imaginar conversaciones del presidente del Gobierno con Pablo Iglesias. Además de una invitación por parte del líder de Podemos a su polémico y costoso chalet. Una cita a la que Sánchez, por supuesto, acudiría en avión.

#ElCascabel24J lo del viaje de marcha en avión oficial de Pedro Sánchez es una verguenza, que lo pague de su dinero. pic.twitter.com/EIflhlEEGd — Vasa (@rafavasa72) 24 de julio de 2018

Al volver del FIB Pedro Sánchez llamó a Pablo Iglesias y desde la escalera del avión le dijo: "¡tío tenías razón, sí se puede!" — Kim Junq-ueras (@norcatalan) 24 de julio de 2018

A uno de los tuiteros al que el avión se le ha quedado corto, ha querido plantearle al presidente del Gobierno un medio de transporte todavía más lujoso, un cohete. Le han pedido al astronauta y ministro de Ciencia, Pedro Duque, que lo prepare.

No entiendo que Pedro Sánchez fuese al FIB en avión oficial pudiendo haber ido en cohete, @astro_duque — Pbl (@pabloserrano) 21 de julio de 2018

Los amantes de la música han llegado a comparar a Sánchez con toda una estrella del rock y le han propuesto una gira por diferentes conciertos y una firma de discos, eso sí, desde el avión.

Pedro Sánchez estará esta noche firmando discos de The Killers en su avión oficial aparcado junto a El Corte Inglés de Preciados. — Paco (@pacotor76) 22 de julio de 2018

Por último, algunos usuarios responsabilizan a Begoña Gómez de los caros caprichos de su marido. Otros bromean con que la respuesta del presidente, que todavía no ha llegado, será que el avión es suyo y que lo coge cuando quiere.