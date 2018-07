Comunicado de Corinna: "Hay una campaña de descrédito contra mí, siempre he actuado correctamente"

Corinna Zu Sayn-Wittgenstein ha emitido un comunicado después de que EL ESPAÑOL haya hecho públicas sus conversaciones con el comisario Juan Carlos Villarejo y el expresidente de Telefónica, Juan Villalonga.

En el comunicado, la "amiga entrañable" del rey Juan Carlos asegura que "desde hace tiempo, ha habido una campaña de descrédito con motivación política contra mi persona. Siempre he actuado correctamente y pretendo continuar viviendo mi vida de forma tranquila, con independencia de los años de acoso constante y de los intentos de descrédito público que he padecido con un sinfín de información falsa.

"Tengo enorme respeto por las instituciones de España, pero no puedo permitir ser utilizada en un conflicto que no me atañe", añade la consultora germana.

En las pocas líneas del comunicado, en inglés y en español, no hace ninguna referencia a las cintas que se han publicado, lo que implica admitir tácitamente su autenticidad.

Comunicado de Corinna.

Estas son las primeras palabras oficiales que se conocen de la "amiga entrañable" del Rey después de que se conocieran sus conversaciones en las que ha advertido que Juan Carlos I cobró comisiones por el AVE a La Meca y que la utilizó de testaferro.

Corinna también ha asegurado que era el rey Juan Carlos el que pedía dinero para Nóos y que no distinguía "lo legal o lo ilegal" en estos cobros.