El Gobierno apoya a Morenés y avisa a Torra: "España es una democracia plena, sin presos políticos"

El Gobierno mueve ficha ante el incidente acontecido la pasada noche en Washington. La vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, ha recordado que "en España no hay presos políticos, somos una democracia plena y no conviene lanzar esos mensajes fuera". Un claro mensaje destinado al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Además, en una entrevista en TVE, la número dos del Gabinete de Pedro Sánchez no ha aclarado cuándo se exhumarán los restos de Franco y ha anunciado un plan de lucha contra la exclusión social de los niños.

La pasada noche Torra abandonó un acto en Washington molesto por el discurso que estaba haciendo el embajador español en EE.UU., el exministro de Defensa Pedro Morenés. El incidente ocurrió durante la recepción oficial de inauguración del festival cultural Smithsonian Folklife, en el que participa como invitada Cataluña, y a la que asistían ambos políticos.

Al respecto de lo ocurrido en Estados Unidos, Calvo ha querido recordar que lo ocurrido "no conviene a la imagen de España y tampoco conviene a Cataluña". Y ha añadido que "es evidente que nadie, y menos cargos públicos, puede hablar de presos políticos, porque no existen, porque eso deteriora y mucho el prestigio de nuestra democracia". Un respaldo a Morenés y un aviso a Torra.

Eso sí, la vicepresidenta ha querido destacar una y otra vez la reunión que Torra y Sánchez mantendrán el próximo 9 de julio en Moncloa. "Hay que escucharle y él tiene que escucharnos, en un diálogo abierto y franco". Además, ha afirmado que el president "tiene que asumir que la mitad de la población está en contra de su política".

En otro orden de cosas, Calvo no ha querido concretar cuándo se sacarán los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Pero, eso sí, ha afirmado que el Gobierno quiere "cumplir el mandato del Congreso cuanto antes" y ha dicho que ya han hablado con la familia y con la Iglesia para preparar la exhumación.

Al final de la entrevista, la número dos del Gobierno ha hecho un anuncio. El Ejecutivo aprobará este viernes en el Consejo de Ministros un plan de lucha contra la exclusión infantil para este verano. "Se doblarán los recursos", ha dicho, para que "garantizar que los niños que lo pasan mal van a comer, ir a campamentos y tener un verano normal".