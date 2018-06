Torra propondrá a Sánchez un referéndum de autodeterminación pactado

Quim Torra sigue adelante con el desafío separatista al Estado. El president de la Generalitat ha anunciado que planteará a Pedro Sánchez un referéndum de autodeterminación para Cataluña pactado con el Estado.

Así lo ha avanzado el propio Torra en una declaración en Washington, donde se encuentra este miércoles de viaje. El presidente del Gobierno recibirá a Torra en La Moncloa el próximo 9 de julio dentro de la ronda de contactos con los presidentes autonómicos.

El presidente de la Generalitat ha manifestado en una entrevista a la agencia norteamericana Associated Press que aspira a "una votación autorizada sobre la secesión catalana de España es la única solución a la peor crisis política del país en décadas", señala la agencia.

"Iremos a la reunión con el presidente del Gobierno español dispuestos a discutir el gran tema...que es el derecho a la autodeterminación de Catalunya. No nos moveremos de aquí", ha indicado.

Según Associated Press, Sánchez se ha desmarcado de la "línea dura" de Rajoy, y propone una reforma de la Constitución española en un sentido federal. El president deja claro, sin embargo, que para Cataluña ello no es una solución y que lo único que aceptarían sería incluir en el texto constitucional el derecho de voto para fundar un nuevo Estado europeo. "Nadie tiene que esperar que renunciemos a la aspiración de la independencia. Hasta que no resolvamos la cuestión de la autodeterminación es muy difícil que cambie la situación en Catalunya", añade.