Iceta propone crear una comisión en el Parlament para "estudiar un acuerdo"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha hecho un llamamiento a abrir un diálogo interno en Cataluña y, para ello, ha propuesto crear en el Parlament una "comisión de estudio para el acuerdo" y también que el president Quim Torra se reúna periódicamente con los líderes políticos para explorar consensos.

En una entrevista con Efe, Iceta ha advertido de que "el problema no lo tenemos entre Cataluña y el resto de España, sino que en Cataluña no hay consenso suficiente sobre cómo avanzar" ni tampoco existe "un objetivo nacional compartido por una mayoría amplia". Así, ha recordado que para reformar el Estatuto catalán se necesitan dos tercios de votos en el Parlament, pero "hoy en día no hay ninguna propuesta política que tenga el apoyo de esos noventa diputados", por lo que "quizá merece la pena que busquemos esa propuesta y, para ello, hay que empezar a hablar".

Iceta ha planteado en ese sentido dos posibilidades que serían complementarias: por un lado, a través de una moción parlamentaria, los socialistas propondrán que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "se comprometa a tener reuniones con los presidentes de los grupos parlamentarios" y mantenga una "relación habitual". Unos encuentros que servirían para "ir siguiendo el proceso de negociación con el Gobierno de España y para ir estableciendo consensos" dentro de Cataluña, una vía que tendría una "formulación muy institucional" y que "pivotaría sobre el eje de la presidencia de la Generalitat", ha relatado Iceta.

La segunda propuesta, en cambio, consistiría en establecer un "mecanismo estrictamente parlamentario" que podría plasmarse en la creación de una "comisión de estudio para el acuerdo". "¿Por qué no nos dotamos de mecanismos que nos permitan a los grupos empezar a discutir y cada uno pueda llevar su planteamiento? Unos llevarán el referéndum sobre la independencia, otros quizá precisarán qué quiere decir derecho a decidir, a nosotros nos encantaría hablar de la reforma constitucional y estatutaria e incluso podríamos encontrar otros que plantearan otras cuestiones que no requieran de reformas tan importantes", ha explicado.

Iceta ha emplazado así a aprovechar la "ventana de oportunidad" de la llegada del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y a participar de ese diálogo interno en Cataluña "sin condicionarlo de entrada". Por ello ha vuelto a mostrarse "crítico" con la posición de la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, de no acudir a la ronda de contactos con Torra debido a la pancarta a favor de "la libertad de los presos políticos y exiliados" en la fachada del Palau de la Generalitat: "Si no empezamos a hablar, ¿cómo podremos establecer un acuerdo?", ha expresado.

Por otro lado, sobre qué espera de la reunión del 9 de julio entre los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra, Iceta ha confiado en que "sea la primera de muchas" entre ambos mandatarios. "Me gustaría que los dos se dijeran todas las verdades, conviene que sepan uno y otro cuál es la posición de la otra parte. Que fueran capaces de analizar dónde están todos los problemas de fondo y qué cuestiones concretas pueden resolverse, aunque el problema de fondo siga sin una solución inmediata. Y que abordaran estas cuestiones concretas y algunas encontraran una vía de solución o aproximación de soluciones", ha dicho.

Iceta ha bromeado con que, "ahora que están de moda estos programas de primeras citas, hay que recordar que las primeras citas son importantes, pero sobre todo si de la primera se deriva una segunda". "Si no -ha añadido-, ha sido un fracaso. La continuidad del proceso de diálogo sería la exigencia básica. Y si además se produjera una aproximación concreta, entonces ya sería enormemente feliz".

El dirigente socialista ha apuntado que algunos temas iniciales que podrían abordarse podrían ser la recuperación de las leyes sociales impugnadas ante el Tribunal Constitucional o la lista de 45 demandas del Govern a la Moncloa, excepto el referéndum, aunque ha aconsejado "no esperar milagros de la primera reunión, pero sí el mínimo de confianza necesario para seguir trabajando". Además, ha pedido al independentismo mirar hacia adelante y dejar atrás lo sucedido el 1 de octubre. "No se trata de olvidar, porque lo que ha pasado, ha pasado. Pero no será sobre lo que pasó en esas jornadas donde encontraremos la solución", ha señalado.

Iceta ha recordado así que se "corre el riesgo" de que "ocurra como le pasó a la mujer de Lot, que miró atrás y se quedó convertida en una estatua de sal". "Buscar en el pasado la solución no te ayuda a avanzar, sino que te deja exactamente donde estás. Debemos hacer todos un esfuerzo por superar divisiones y hallar soluciones", ha recalcado.