Pedro Sánchez llamará a Torra "inmediatamente": "El primer paso lo daremos nosotros"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene la voluntad de llamar al president de Cataluña, Quim Torra, "inmediatamente", según ha explicado la ministra de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet, en varias entrevistas en radio y televisión.

"El primer paso lo vamos a dar nosotros", ha insistido Batet, antes de dejar claro que las líneas rojas en ese diálogo las marca la Constitución, como ya explicaron varios ministros en su toma de posesión.

Eso sí, Batet ha recordado que hay que escuchar lo que tiene que decir el Govern porque eso también establecerá los pasos que pueda dar el Gobierno de España.

"Desde el Gobierno no vamos a traspasar la ley, ni la Constitución, ni el Estatut. La mano tendida con el señor Torra estará para escucharnos, para dialogar, pero con unos límites que son las reglas del juego que nos han dado todos", ha explicado.

Eso sí, la nueva ministra de Administraciones Territoriales asegura que no va a haber ninguna medida en concreta hoy mismo. "No hay nada concreto para este primer Consejo de Ministros, será de aterrizaje. Estoy segura de que el tema catalán estará presente, pero no con nada concreto".