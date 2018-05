"Nunca nos vamos a rendir. No vamos a cejar en nuestros esfuerzos para investir al president Puigdemont". Quim Torra se ha desplazado este martes hasta Berlín para "rendir homenaje" al expresident de la Generalitat y pedir a Mariano Rajoy que "fije día y hora" para mantener una reunión en la que le exigirá "levantar el artículo 155 y el control de las finanzas catalanas".

Puigdemont y Torra han ofrecido una rueda de prensa conjunta tras reunirse en un hotel de Berlín para acordar los siguientes pasos de la configuración del nuevo gobierno catalán. "Nunca hubiéramos llegado a este punto si se hubiera respetado la democracia en Cataluña", ha asegurado Torra en su comparecencia, que se produce justo un día después de ser investido.

Torra ha afirmado que "si el Govern no tiene el control sobre sus finanzas, es una intervención por otros medios y no respeta la voluntad del pueblo de Cataluña" expresada en las elecciones del 21-D. En este sentido, ha insistido que no se trata solo de que se levante el artículo 155, sino de que la Generalitat tenga "la libertad de disponer de todas sus finanzas".

Por su parte, el expresident catalán, que se encuentra en la capital alemana a la espera de que se resuelva su extradición a España, ha insistido en la necesidad de abrir un diálogo con Rajoy para buscar soluciones a un "asunto" que no es "interno", sino "europeo". "Espero que ahora el Gobierno español acepte la oferta de respetarnos y podamos encontrar una solución política (...) La única herramienta para solucionar este conflicto, que es político, es la democracia", ha dicho Puigdemont. "Toda la Unión Europea debe implicarse".

Torra exige desde Berlín a Rajoy que "levante el 155 y la intervención financiera"

Torra se ha mostrado también muy crítico con el poder ejecutivo y judicial. "En dos ocasiones hemos intentado investir a Puigdemont como candidato. El Gobierno español ha puesto numerosos obstáculos y varios jueces españoles han imposibilitado su investidura".

En una entrevista concedida esta mañana a la radio pública catalana antes de volar a Berlín, Torra ya avisó de que su principal objetivo es revertir los efectos del 155 y "restituir" el Govern de Carles Puigdemont. El nuevo president ha confirmado que ofrecerá a todos los cargos cesados -consellers, directores generales e incluso a Josep Lluis Trapero, el exmayor de los Mossos- la posibilidad de ser restituidos. También se ha comprometido a reabrir las embajadas en el exterior y el Diplocat.

Días antes de ser investido, salieron a la luz un puñado de tuits y artículos escritos por Torra que ponía de relieve su xenofobia y animadversión hacia lo español. El nuevo president ha sido interpelado también sobre esta cuestión en Berlín por los medios extranjeros y ha despachado la pregunta sin entrar en detalles: "Ofrezco fraternidad a todos los pueblos de España".

Por último, Torra ha anunciado que seguirá la misma fórmula que utilizó Puigdemont para su toma de posesión, es decir, sin prometer fidelidad ni al Rey ni a la Constitución y refiriéndose únicamente a "la voluntad del pueblo de Cataluña, representada en el Parlament".