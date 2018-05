Millo advierte a Torra que no puede usar ni un euro público para visitar a Puigdemont

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha advertido al recién elegido president de la Generalitat, Quim Torra, de que no puede usar ni un euro de dinero público para financiar su viaje a Berlín para visitar a Carles Puigdemont.

Torra ha querido reunirse este mismo martes con el expresident en su primer acto oficial y el representante del Gobierno ha advertido que estarán vigilantes con todas sus decisiones. "Espero que se pague el viaje de su bolsillo, porque de lo contrario sino sería gastar fondos públicos para algo que no está contemplado en los presupuestos de la Generalitat", ha insistido en una entrevista en el programa La nit en 8TV.

El delegado reconoce que el primer acto de Quim Torra es "una mala manera de empezar": "El presidente de verdad es el señor Torra, no quien él dice que es 'el presidente legítimo'", ha querido remarcar.

Respecto al discurso del nuevo presidente, Enric Millo advierte que las cosas no parecen haber cambiado respecto a su antecesor, Carles Puigdemont: "El problema no es que sea independentista, es que en su discurso no se ve una intención de superar la situación de fractura social que hay en Cataluña".

Y advierte de que "parece que lo que quiere es repetir los mismos errores que cometió su antecesor y si repite los mismos errores se actuará igual".

Con ese "igual", el delegado del Gobierno se refiere a la aplicación de 155 que, si no hay nada fuera de lo establecido, tiene los días contados y se retirará "tan pronto se forme un Govern de acuerdo a la ley y la Constitución".

Visita a los presos y los consellers huídos

El presidente catalán electo también irá a ver a los soberanistas presos esta misma semana para trasladarles todo su apoyo como nuevo líder de la Generalitat, y después hará lo mismo "con todos los exiliados".

En una entrevista de Catalunya Ràdio, ha detallado que se ha dado de alta en el Colegio de Abogados para poder tener más facilidades a la hora de acceder a las cárceles y reunirse con ellos sin límite de tiempo.

"Hoy voy a Berlín y después quiero ir a hablar con los presos políticos, intentando que sea esta semana; también quiero ir a ver después a todos los exiliados", ha detallado Torra.