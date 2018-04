Franco, líder del PSOE-M, incluyó en su ficha una licenciatura que nunca obtuvo

José Manuel Franco, líder del PSOE en la Comunidad de Madrid y de la máxima confianza de Pedro Sánchez, el líder del partido, no es licenciado en Matemáticas aunque en su ficha como diputado en la Asamblea regional figuró ese título durante varios años.

El líder de los socialistas madrileños, uno de los más feroces detractores de Cristina Cifuentes, contra la que ha presentado una "moción de censura de la dignidad" por el escándalo de su supuesto máster, ha explicado este jueves su expediente en los pasillos de la Asamblea tras la publicación en varios medios de la irregularidad, que habría durado dos legislaturas hasta que se subsanó en 2003.

"Lo que yo soy es Licenciado en Derecho, que es lo que consta en mi currículum actualmente. Estudié Matemáticas, en su día, en mi primera etapa universitaria, porque voy por la tercera. Es cierto que no llegué a obtener la Licenciatura y he sido profesor de Matemáticas, de clases de apoyo", ha explicado. "El tema se subsanó ya en 2003. Ya han pasado 15 años", ha dicho.

Un error "instintivo"

¿A qué se debía el error? "En cuanto se pone profesor de Matemáticas instintivamente se interpreta que uno es licenciado. Y en este caso no lo era", ha dicho, respondiendo a todas las preguntas de los periodistas.

Los portavoces de Ciudadanos, Ignacio Aguado, y de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, han aceptado las explicaciones del dirigente socialista, asegurando que no se debe desviar el foco del máster de Cifuentes, que podría acarrear incluso responsabilidades penales.

"Las explicaciones las tiene que dar él. Creo que las acaba de dar, además parece que profusamente, cosa que le honra a diferencia de lo que hizo Cifuentes, que estuvo escondida muchísimos días. Franco lo primero que ha hecho es comparecer ante todos ustedes y eso está muy bien", dijo la portavoz de Podemos. "Lo importante" es lo que ha hecho Cifuentes, según ella.

Según Aguado, "hay intereses de ir sacando cosas de muchas personas y muchos cargos públicos". "Pediría no confundir unas cosas con otras" porque "lo que tenemos sobre la mesa es un presunto delito de Cifuentes que no tiene nada que ver con poner en el currículum si sabes inglés o no sabes inglés, que eso es grave, evidentemente, si mientes".

El PP carga contra Franco

El PP, por su parte, ha cargado contra el líder de los socialistas madrileños, a quien ha pedido que dimita. "Ustedes presentan una moción de censura porque había dudas con un máster. Hoy queda claro que su secretario general falsificó su currículum durante 8 años. ¿Le queda alguna dignidad?", ha dicho Enrique Ossorio, portavoz del PP en la Asamblea. "¿Va a dimitir usted?", le preguntó Engracia Hidalgo.

Durante el pleno, Cifuentes se refirió a Franco como el "matemático de cabecera" del portavoz Ángel Gabilondo. La presidenta también pidió a la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, que mire en las bancadas socialistas antes de pedir explicaciones a la popular.

"No he utilizado torticeramente ninguna institución como han hecho ustedes", dijo Franco al ser aludido directamente en el pleno. Franco aseguró que la inclusión de la licenciatura fue un error. "Desapareció porque yo quise", dijo. "Usted sigue aferrada al cargo", le reprochó a Cifuentes.