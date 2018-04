Unos encapuchados asaltan en su casa al patriarca de los Charlines y a su hijo

El patriarca del clan de los 'Charlines', Manuel Charlín, y su hijo Francisco Melchor Charlín Pomares han apuntado a un supuesto robo de dinero como motivo del asalto y agresión sufrida en la mañana de este miércoles en su casa en Vilanova de Arousa (Pontevedra). Según han informado a Europa Press fuentes policiales, agentes de la Policía Local fueron los primeros en llegar a la lujosa vivienda donde sucedieron los hechos, en torno a las nueve de la mañana.

Los asaltantes, supuestamente, fueron dos hombres encapuchados de acento sudamericano y que iban armados con una escopeta recortada. En el momento del sucesos también se encontraba en la casa la actual pareja de Charlín padre, que saltó por una ventana al escuchar el alborto, según informa la Televisión de Galicia. Los atracadores aprovecharon esos instantes de confusión para darse a la fuga. Melchor salió en la calle ensangrentado para pedir ayuda.

Los agredidos, integrantes de uno de los clanes más famosos del narcotráfico gallego, manifestaron a los agentes que "les iban a robar dinero", han puntualizado las mismas fuentes. La Policía Local realizó una primera inspección de la vivienda y procedió a comprobar si los autores estaban en las proximidades. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las pesquisas y ha abierto una investigación para esclarecer las causas del asalto.

El patriarca del clan de 'los Charlines' Manuel Charlín ha recibido el alta hospitalaria en la mañana de este miércoles tras ser atendido de las lesiones que presentaba después de ser agredido, junto a uno de sus hijos, en el asalto a su vivienda en Vilanova. Charlín, de 85 años, fue atendido en el Hospital do Salnés por contusiones y traumatismos tras lo que, debido a su buena evolución, ha recibido el alta.

Por su parte, su hijo Francisco Melchor Charlín Pomares, de 56 años, se quedó ingresado en observación en el servicio de Urgencias del Hospital do Salnés a la espera de evolución. No obstante, su estado -una brecha en la cabeza- no reviste gravedad.

Hechos

Sobre las 9,00 horas de este miércoles se registró un asalto con agresión en una vivienda de los 'Charlines' en el municipio de Vilanova de Arousa durante el que resultaron heridos el patriarca y su hijo .

Fuentes del Instituto Armado han relatado que unos encapuchados, supuestamente con acento sudamericano, agredieron a Melchor Charlín y al patriarca del clan, que han cumplido condenas por narcotráfico y blanqueo.

Por ello, al lugar acudió una ambulancia del 061 que llevó tanto a Manuel Charlín, de 85 años, y a su hijo Francisco Melchor, de 56 años, al Hospital do Salnés, para recibir asistencia sanitaria.