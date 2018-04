'Hablamos Español' exige al Gobierno que garantice por decreto la enseñanza en español

La decisión del Gobierno de mantener el modelo educativo en Cataluña para el próximo curso escolar ha generado críticas entre los que defienden acabar con la inmersión lingüística.

La asociación Hablamos Español, que recoge firmas para promover una ley en el Congreso de los Diputados que garantice la educación en castellano, exige al Gobierno un "decreto, con la Ley de Educación en la mano, para aplicar la Constitución y la doctrina del Tribunal Constitucional y aplicar un sistema de conjunción lingüística para que todos los alumnos estudien en las dos lenguas", explica Gloria Lago, presidenta y portavoz de la asociación.

Según la entidad, la casilla que el Gobierno ha decidido no incorporar no era la panacea sino que la legislación y jurisprudencia obligan a que, o bien se garantiza la total libertad de elección de lengua vehicular o se instaura un sistema de conjunción en el que se estudie en amas "en la proporción que se determine".

Con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno anunció su intención de incorporar una casilla en las matrículas para el curso 2018-19 en el que los padres seleccionasen, si querían, que sus hijos fuesen educados en español como lengua vehicular.

El diario oficial no incorpora cambios

Sin embargo, el diario oficial de la Generalitat publicó este miércoles las normas de preinscripción, que comienza este mismo mes para educación infantil, primaria y secundaria, sin que haya un cambio en el modelo de inmersión lingüística. De esta manera, el Gobierno daba marcha atrás ante la oposición de los partidos independentistas, el PSC, Catalunya En Comú Podem y buena parte del sector educativo.

"No entendemos muy bien cuál es la posición del PP, porque ellos no la aclaran nunca", dijo por su parte el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa. "Ellos dijeron con el 155 que garantizarían y dejarían de garantizar", pero "el PP del Gobierno de España no ha hecho nada ni ha demostrado saber qué hay que hacer". "El PP en 40 años no ha sabido acometer estas reformas, no ha querido o no ha podido", según él.

Ciudadanos apuesta por un modelo trilingüe que no sólo incorpore el español sino también el inglés, en el que los alumnos catalanes tienen un nivel "muy bajo", lamentó Carrizosa.

SCC: que se cumpla la ley

Por su parte, fuentes de Societat Civil Catalana explican, sin entrar a valorar el procedimiento, que "lo importante es que se cumplan las resoluciones judiciales y se garanticen los derechos de los alumnos" reivindicados, con la educación en español, por varios pronunciamientos judiciales.

Mientras el Gobierno decidía, a través de la Generalitat, que el modelo no cambiará el curso que viene, el grupo popular en el Parlament presentó una iniciativa en la cámara para promover la enseñanza en español por vía legislativa.