El PNV pide "un gobierno fuerte" en Cataluña que "fulmine" el 155

El PNV insiste en que no va a respaldar los Presupuestos Generales del Estado mientras el Ejecutivo mantenga activo el 155 en Cataluña. El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha afirmado este domingo que quiere un "gobierno fuerte y estable" en Cataluña que "fulmine" la aplicación de dicho artículo constitucional. Y ha agregado que espera que la Unión Europea permita referéndums pactados.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha reiterado que mientras dicho artículo de la Constitución siga vigente "no jugamos", porque entiende que su aplicación "es también un ataque a Euskadi y a nuestra idea del autogobierno". O sea, los jeltzales no ayudarán a sacar adelante las cuentas públicas hasta que haya gobierno independentistas en Cataluña.

El PNV ha celebrado hoy el Aberri Eguna (día de la patria) con un acto en la Plaza Nueva de Bilbao, bajo el lema "Gure etorkizuna, gure aberria" (Nuestro futuro, nuestra patria), en el que han intervenido Ortuzar y el lehendakari.

"Queremos que los autogobiernos catalán y vasco estén exclusivamente en manos de sus legítimos representantes. No queremos gente en la cárcel por defender ideas políticas, no queremos que sean los jueces quienes decidan quién puede gobernar y quién no. Lo que está pasando en Cataluña es muy grave, y nuestros principios y valores nos reclaman alzar la voz y protestar por ello", ha dicho Ortuzar.

A pesar de este diagnóstico, Ortuzar ha matizado: "Somos y seremos responsables, pero quien quiera contar con el PNV debe saber que hay cosas que se tienen que dejar de hacer y hay cosas que deben comenzar a hacerse".

"Hay que dejar de tomar decisiones que lleven a la política a la excepcionalidad. Hay que dejar de humillar a una gran parte de la sociedad catalana con acciones o declaraciones faltonas. Hay que desterrar la amenaza y la coacción. Por ejemplo, no sé quién cree que mejoran las cosas anunciando un recurso contra los presupuestos vascos", ha continuado, en referencia al recurso contra la subida salarial de los funcionarios vascos.

"Aunque parezca ahora imposible, hay que abrir cauces de diálogo con las actuales instituciones catalanas. Hay que favorecer que se constituya cuanto antes el Govern de la Generalitat. Hay que normalizar la interlocución con Cataluña. Hay que sustituir los autos judiciales por encuentros y decisiones políticas. Hay que asumir que Euskadi y Catalunya son realidades nacionales que merecen respeto a su autogobierno", ha afirmado.

"Si quieren que las cosas vayan por ahí, el PNV sabrá aportar todo lo que esté en su mano", ha ofrecido.

Ortuzar se ha mostrado muy preocupado por la "emergencia de un nacionalismo español rancio". Por ejemplo, se ha preguntado "qué hacen ministros en un acto de la Legión". "¿Esa es la España en la que quieren que estemos?", ha apostillado.