Albert Rivera: "El plantón de Colau y Torrent es una falta de educación"

Albert Rivera ha acudido este domingo al programa de Ana Pastor en La Sexta, El Objetivo. El líder de Ciudadanos ha respondido a las preguntas de los ciudadanos y de la presentadora sobre la actualidad política.

Justo en ese instante decenas de personas protestaban en contra de la presencia del Rey en la inauguración del Mobile World Congress. "Discrepo de esa protesta pero la respeto. No me parece bien que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o el presidente de la Generalitat, Roger Torrent, se hayan ausentado del saludo institucional. Es una falta de respeto y educación", ha señalado. "Quienes cobran el sueldo de cargo público tienen que estar ahí para representar a todos los ciudadanos. No han tenido el suficiente respeto".

Considera positiva la presencia del congreso mundial de tecnología en Barcelona. "Coloca a la ciudad en el mejor lugar del mundo. Quiero que siga en nuestra ciudad. Las protestas son legítimas pero afectan a Barcelona. Ese ambiente fastidia a la economía de los catalanes, que tienen muchos intereses en juego. Espero que no sigan las protestas durante toda la semana".

Para Albert Rivera "la vieja izquierda y la vieja derecha se quedan sin respuestas". "Hay un cambio de ciclo del bipartidismo", ha dicho. "España puede mejorar mucho". Respecto a su resultados en las urnas, distintos a los que pronostican las encuestas, Rivera se ha defendido recordando que Ciudadanos ha ganado "las últimas elecciones en las que hemos participado", en referencia a las catalanas.

Precisamente el hecho de avanzar en las encuestas lo achaca a que los "españoles priman un proyecto para España menos local. Lo que ha pasado en Francia es un síntoma. La batalla de este siglo es entre nacionalismos y liberalismos. Hay que cambiar a este gobierno conservador", ha señalado en referencia al Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy.

"No nos fiamos del PP"

El pacto de investidura ha sido uno de los temas principales de la entrevista. "Al Partido Popular le cuesta mucho cumplir lo que pactamos. Hubo que deshacer el bloqueo del país. El PSOE tuvo que abstenerse. Nosotros le dijimos a Rajoy que no nos fiábamos de ellos. A Rajoy le pido que traiga los presupuestos antes de abril".

"No habrá presupuestos con nosotros si no cumplen el pacto. Se tiene que marchar Barreiro. No sé si por estrategia o por las encuestas, pero están más pendientes de tensar la cuerda con Ciudadanos que de Gobernar".

"A mí no se me ocurriría poner en peligro la legislatura por proteger a los imputados", ha dicho Rivera, que ha asegurado que promoverá ninguna moción de censura. "Al PP hay que ganarle en las urnas, cumpliendo las reformas. Están aguantando en el Gobierno para estar en el poder".

Ciudadanos, "partido de Gobierno"

"No queremos quedarnos en la oposición. Hay que pedir cambios frente a los aforamientos. El PP no va a regenerar España. Es el partido más corrupto. Salpica la credibilidad de la política". Con ese contexto, Rivera ha insistido en ser "partido de Gobierno". "El objetivo de Cs no es quedarnos fuera. Tenemos que liderarlo".

Y ha puesto de ejemplo a Podemos, que según él, "se equivocó: optaron por gobernar a cualquier precio y lo pagó. Queremos un proyecto a largo plazo para España. Nos está yendo mejor que a ellos, se les ve la falta de experiencia en la gestión".

"Mariano Rajoy ha mirado para otro lado durante muchos años", ha afirmado. "No basta con estar ahí y dejar pasar el tiempo ante la evidencia de tantísimos casos de corrupción. Alguna responsabilidad tienes que tener. Estamos pendientes de que se demuestre si esas mordidas llegaron a él o no. Espero que no, por el bien de España, pero no podemos poner la mano en el fuego".

La limitación del mandato es uno de los puntos claves en el acuerdo que firmaron PP y Cs. "El PP dijo que lo iba a cumplir pero no quiere. El PSOE nos da largas. Tampoco lo cumple Susana Díaz. Es curioso: los populares lo quieren en Andalucía porque no gobiernan y no a nivel de Estado, porque están ellos. Con 32 escaños no podemos sacarlo adelante. Necesitamos a PP o PSOE".

Con Rajoy no ha hablado desde hace "dos meses". La equiparación salarial de los cuerpos de seguridad, "cuando van a concretar, Zoido y Montoro bajan cada vez más la cantidad", la precariedad laboral, "no podemos ser campeones de Europa de paro", las jubilaciones, "el debate no puede estar en las cifras, hay que ver más allá, intentar, por ejemplo, aumentar la natalidad" o la reciente polémica en el Senado, "el PP lo ha convertido en un show: no puede dar lecciones sobre corrupción", han sido otros de los asuntos tratados.