Maite Pagaza exige impedir el homenaje a los terroristas que señalaron a su hermano

Maite Pagazaurtundúa ha exigido a Ane Karrere, alcaldesa de Andoain por EH Bildu, que se impida el homenaje previsto este domingo a los etarras que pusieron en la diana a su hermano, Joxeba Pagaza, asesinado en la misma localidad guipuzcoana. El acto organizado por el entorno proetarra se celebrará exactamente 10 días después de que se conmemorase el decimoquinto aniversario del crimen.

Cartel promocional del acto de bienvenida a Igerategi y Otaño.

Según apunta la eurodiputada por UPyD, la Justicia española "no puede hacerse la despistada" ante este tipo de homenajes. Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, los etarras Iñaki Igerategi e Ignacio Otaño, miembros probados del comando ZIP de ETA, quedarán esta semana en libertad y ya se ha convocado un acto para recibirles con un homenaje en Andoain, localidad de la que proceden.

Igerategi y Otaño fueron detenidos en febrero de 2012 por la Guardia Civil y condenados a seis años de prisión por varios delitos. Los terroristas admitieron en el juicio que enviaron cartas de extorsión en nombre de la organización terrorista y que facilitaron la información necesaria sobre objetivos; entre ellos, el de Joxeba Pagaza.

Maite Pagazaurtundua, que el pasado domingo -coincidiendo con el 15 aniversario del asesinato- escribió varias cartas también a Karrere, Arnaldo Otegi, Jonan Fernández e Iñigo Urkullu para recordarles que no hay reparación posible sin su condena explícita de la historia del terrorismo, recalcó hoy que sigue esperando una respuesta de cada uno de ellos.

@ArnaldoOtegi, nos contestarás a esta carta antes del homenaje a dos etarras en Andoain el domingo? pic.twitter.com/hcgR2WEnDi — Maite Pagazaurtundúa (@maitepagaza) 16 de febrero de 2018

“Estamos viendo en Euskadi decenas de casos de homenajes a etarras que van saliendo de la cárcel. En ellos no hay arrepentimiento, ni condena a la historia del terror, y encima son recibidos como héroes. Son hechos intolerables y miserables que toda la ciudadanía española tiene que conocer porque son una aberración. Si no deslegitimamos el mal injusto no estaremos evitando que se repita en el futuro por cualquier grupo radical”, manifestó Pagazaurtundúa.

La eurodiputada, miembro de la comisión especial de Terrorismo del Parlamento Europeo, recalcó que la condena del terror es una necesidad social para cerrar con verdad el fin de ETA. “Para ello, el Estado, las administraciones y, por supuesto, la Audiencia Nacional no pueden seguir haciéndose los despistados ante estos casos de enaltecimiento del terrorismo”, denunció Pagazaurtundúa.

Joseba Pagazaurtundúa fue asesinado el 8 de febrero de 2003 en Andoáin.

77 bienvenidas a etarras en 2017

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE) contabilizó en 2017 77 actos de bienvenida a miembros de ETA en sus localidades de procedencia, similares al que se celebrará este domingo en Andoain para recibir a Iñaki Igerategi e Ignacio Otaño: 34 tuvieron lugar en Guipúzcoa, 17 en Vizcaya, 16 en Navarra, 6 en Álava y 4 en Francia.

En lo que llevamos de año, ya han registrado otros cinco. El último de ellos a Joxean Etxeberria, en la localidad guipuzcoana de Oiartzun. Etxeberria había sido condenado en el año 2007 a diez años de cárcel por un delito de pertenencia a organización terrorista al ser considerado el máximo responsable económico de la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS), integrada en ETA.

*Vídeo del recibimiento a Joxean Etxeberria en Oiartzun.