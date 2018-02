Albert Rivera sobre Rajoy: "Yo no le di un cheque en blanco"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha subrayado este jueves que el acuerdo con el Gobierno de Mariano Rajoy no es "un cheque en blanco". "Yo no le di un cheque en blanco a Mariano Rajoy, le di un cheque de confianza. Si sus acciones están perjudicando el pacto de investidura, le retiraremos el apoyo", ha explicado en declaraciones a Radio Nacional.

Sobre si los presupuestos del Estado están en riesgo, Rivera ha vuelto a remitir para el pacto de Estado negociado con el Gobierno: "Si Rajoy cumple con el pacto de estado apoyaremos los presupuestos generales del Estado, si no, no". Además, Rivera ha subrayado que no entiende que determinadas cuestiones negociadas se sigan cuestionando, como el papel de los imputados por corrupción: "Los imputados por corrupción tienen que abandonar su escaño y eso está muy claro. Que alguien cuestione que se esté condicionando los presupuestos a estas cosas, que ya parecían superadas y entendidas, no lo entiendo".

"Hay temas que queremos ver solucionado como los temas de corrupción, la reforma de la ley electoral, despolitizar la justicia y que no sea Génova ni Ferraz quien elijan los jueces, cosas por las que llevamos mucho tiempo luchando", ha dicho.

En la sesión de control del Gobierno del Gobierno del miércoles, Albert Rivera ha exigido a Rajoy dimisiones si se confirma que el 1-O estuvo financiado con dinero del FLA. Durante la entrevista, Rivera reiteró sus palabras diciendo que no es lícito que "el dinero de los españoles sea utilizado para un golpe de Estado".

"Sólo faltaría que sus impuestos financiaran el golpe de estado de los Catalanes. Eso me preocupa. Una vez aplicado el 155, si el Gobierno es quien paga las facturas y tiene el control del dinero de la Generalitat ¿cómo puede ser que ese dinero sirva para pagar el golpe de Estado?", se ha preguntado.

Rivera destacó que Rajoy "se mojó muchísimo en la respuesta", asegurando que "ni un sólo céntimo de dinero público se había utilizado en el 1-O, contradiciendo el juez", y que espera que "se "confirme la respuesta del presidente".

El presidente de Ciudadanos ha afeado al Gobierno que no actúe con "humildad en vez del soberbia" y no reconozca que "a lo mejor no están sabiendo controlar el dinero público".

Rivera subrayó también que no se trata de "criticar por criticar", si no de exigir que "cumpla lo pactado". "Rajoy también nos han dicho que no iba a haber urnas el 1-O y aparecieron 12.000. No es criticar por criticar es por que cumpla. Y lo hace el partido que le apoya, que ha estado a su lado en el 155 que ha ganado las elecciones frente a los separatistas y eso es lo que le duele", ha dicho, considerando que el PP "se equivoca de rival". "Si le molesta que le digamos que cumpla con lo pactado y que controle el dinero público, que no se meta a presidente del Gobierno", ha zanjado.