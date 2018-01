'El Bigotes' acusa a Camps de ordenar la financiación irregular del PP

El número tres de Correa y gerente de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', ha acusado al expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, de ser "la persona" que ordenó que los actos de campaña del Partido Popular en las elecciones municipales de 2007 y las generales de 2008 se cobraran por medio de facturas giradas a empresarios valencianos.

Según 'El Bigotes', mientras él, Ricardo Costa y Pablo Crespo mantenían una reunión en la que se acordó que los actos del PP se financiaran de esa manera irregular, los dos hombres de Costa manifestaron su desacuerdo. Costa llamó por teléfono a Camps, "como hacía siempre" y éste dijo que "si querían cobrar, tenían que hacerlo así", ha explicado Álvaro Pérez al fiscal ante el juez José María Vázquez Honrubia. "Cuando yo le digo a Ricardo Costa que es una barbaridad hacer esto, al ver la presión que le estoy ejerciendo, llama a la persona a la que consultaba todo y le dice que si así tenía que hacerse si queríamos cobrar. Esa persona es Francisco Camps", ha explicado con detalle 'El Bigotes' ante la Sala.

El gerente de la empresa de comunicación y organización de eventos propiedad de Francisco Correa ha reconocido, igual que ha hecho previamente el número dos de Correa, Pablo Crespo, que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana pagó los gastos de sus campañas electorales por tres vías: con facturas reales, con dinero negro y con facturas giradas a empresarios valencianos, quienes estos días se han sentado también en el banquillo y han reconocido la financiación irregular del PP.

Sin embargo, Álvaro Pérez ha dicho, en referencia a los empresarios, que "no están todos los que son ni son todos los que están", apuntando a que habrían sido más empresarios todavía los que financiaron los gastos electorales y de partido y que "lo que no han contado es que "lo que no han dicho es qué conseguían cuando soltaban la mandanga", insinuando que habrían sido beneficiados con algún trato de favor a raíz de esa financiación.