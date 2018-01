Mas sobre Puigdemont: "Nadie es imprescindible; hay que pensar en el proyecto de país"

Artur Mas dice primero que no quiere condicionar la estrategia de Carles Puigdemont para volver a la presidencia de la Generalitat. Pero en la frase siguiente sus palabras se tornan en una clara invitación a que el expresident exiliado en Bruselas abandone su actitud personalista y actúe en beneficio del procés: "Hay que pensar en el país, en el proyecto de todos".

"Nadie es imprescindible, ninguna persona es imprescindible", señaló Mas en una entrevista en el programa El Objetivo. Para él, tras los resultados de las elecciones del 21-D, el objetivo fundamental es "cumplir el mandato de las urnas y restablecer al president legítimo de Cataluña". Entiende que, en este sentido, Puigdemont esté "forzando" su compromiso electoral pero que ha de tener en cuenta "lo que pasa en la colectividad".

Mas, que esta semana dio a un paso al lado al renunciar a la presidencia del PDeCAT, no se imagina "del todo" una hipotética investidura telemática de Puigdemont ni tampoco sabe lo que haría él en su lugar. "Habrá que ver cómo se pueden interpretar las normas del Parlament" porque "estamos en circunstancias fuera de la normalidad, en momentos excepcionales con políticos presos". "Lo normal es gobernar desde el Palau de la Generalitat", dijo.

Artur Mas: “Si Puigdemont acude a Cataluña sería detenido, y desde prisión no se puede gobernar”. #ObjetivoMas pic.twitter.com/XW5ZlmWEYu — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) 14 de enero de 2018

No obstante, Mas se mostró confiado en que el líder de Junts per Catalunya -reafirmó que la relación de ambos es "muy buena"- decidirá finalmente "en función del país". "Yo podía haber convocado elecciones", dijo recordando su renuncia a la presidencia tras los comicios de 2015. "En vez de convocarlas, me marché. Para mí eso era interés de país. Confío en que esa manera de actuar Puigdemont la tenga igual, no quiero decir que haga lo mismo".

Volver a la vida política

Sobre el caso Palau -la Audiencia de Barcelona notificará este lunes la sentencia sobre el expolio de esta infraestructura, por el que el fiscal pide 14 años de cárcel para el saqueador confeso Fèlix Millet y ocho para el extesorero de CDC Daniel Osàcar-, Mas ha considerado que más responsabilidades políticas que las que ha asumido no son posibles: "Lo he dejado todo", dijo reafirmándose en que "nunca" tuvo "conocimiento" de dicha trama.

A la pregunta de Ana Pastor sobre su futuro, el expresident de la Generalitat afirmó que que no descarta volver a la vida política activa: "No le digo que no, pero no tengo plan concreto. No lo puedo descartar, aunque lo más probable es que no".

Artur Mas: “No descarto volver a la primera línea de la política”. #ObjetivoMas pic.twitter.com/P475nJQbVA — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) 14 de enero de 2018

En cuanto al procés, Mas ha negado que sea el responsable de haberlo puesto en marcha. "Yo no inicié este proceso, lo inició la gente, pero políticamente alguien lo tenía que canalizar. Yo me lo encontré", ha afirmado, reconociendo que fue un "error", como reconoció delante de Zapatero, imponer un plazo de 18 meses para lograr la independencia, y que el desafío soberanista ha tenido "consecuencias".