Puigdemont volverá "tan pronto como sea posible": "Soy y seguiré siendo president"

Ni él mismo sabe cuándo podrá volver del exilio, pero Carles Puigdemont tiene claro que será investido president de la Generalitat por segunda vez. En una entrevista con la agencia Reuters, el líder de Junts per Catalunya ha solicitado de nuevo al Gobierno de Mariano Rajoy que le permita regresar de Bruselas sin ser detenido para participar en la sesión de apertura del Parlament, que ha de celebrarse antes del próximo 23 de enero.

"Sería lo normal", ha dicho Puigdemont. "Si no se me permite ser investido president, sería una enorme anormalidad del sistema democrático español". El 21-D, su partido obtuvo 34 escaños -solo superado por Ciudadanos (37)- y ERC 32. Entre ambas formaciones suman 66 escaños y para alcanzar la mayoría absoluta necesitan dos apoyos más, pero Puigdemont no tiene ninguna duda de que recuperará la presidencia tras ser destituido por la aplicación del 155. "Soy el presidente de Cataluña y lo seguiré siendo si el Estado español respeta los resultados de las elecciones", ha remarcado.

Puigdemont también ha enfatizado que quiere volver a Cataluña "tan pronto como sea posible" y que le gustaría que eso se produjese "ahora mismo" porque "serían buenas noticias para España".

En este mismo sentido se ha expresado su abogado, Jaume Alonso Cuevillas, que en una entrevista en Catalunya Radio defendió que su representado "está dispuesto a volver", pero debe valorar "si puede hacer más trabajo dentro o fuera". "Es una decisión política que deberá tomar en los próximos días", ha explicado. No obstante, Puigdemont no se marchará de Bruselas hasta después de las navidades.

En la jornada del viernes, el expresident se mostró dispuesto a mantener una reunión "sin condiciones previas" con Rajoy siempre y cuando tuviese lugar fuera de las fronteras españolas. Puigdemont espera iniciar un diálogo político con el Gobierno para la instauración de la República catalana: "Como mínimo, nos merecemos ser escuchados" porque la mayoría independentista en escaños de este jueves "no es un holograma" sino que es real, manifestó. Rajoy le contestó que está dispuesto a dialogar siempre y cuando se produzca "dentro de la ley".

Críticas al Rey

Además, Puigdemont ha criticado que, en su discurso del 3 de octubre, el rey Felipe VI "se equivocó gravemente porque prefirió ser el monarca del 155 y del Gobierno español, que no el jefe de Estado", por lo que cree que rechazó formar parte de la solución del procés. "Fue casi la propia monarquía quien se ha autoexcluido de una solución futura", ha reprochado. Sin embargo, el líder de JuntsxCat ha señalado que el Rey tiene una oportunidad para la "rectificación" en su mensaje de Navidad.

Otras figuras de la formación independentista se han sumado a las peticiones de Puigdemont. El portavoz y diputado electo, Eduard Pujol, ha señalado en una conferencia de prensa convocada en el aeropuerto de Barcelona que el Rey "tiene la oportunidad de dejar de sumar errores y hacer un guiño a la necesidad de diálogo", además de pedirle que "retorne a la figura de árbitro que siempre ha tenido el Jefe de Estado y no de reñir y posicionarse al lado de una determinada postura".

También ha sostenido Puigdemont que es una "contradicción" que pueda presentarse a unas elecciones pidiendo la independencia de Cataluña, ganarlas e ir a la cárcel por cumplir el compromiso electoral.