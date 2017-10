El PSOE contempla ya la sustitución de Puigdemont en aplicación del artículo 155

El PSOE espera hasta el último momento, pero prepara ya en coordinación con el Gobierno las soluciones drásticas en caso de que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no aclare que no ha declarado la independencia de Cataluña, algo que no ha hecho este lunes en su respuesta al requerimiento de Mariano Rajoy.

Tras una reunión de la Ejecutiva del partido presidida por Pedro Sánchez, el portavoz de la formación ha asegurado que "al final", en Cataluña tendrá que haber elecciones para "devolverle a Cataluña su autogobierno". Pero antes, la aplicación del artículo 155 conllevaría otras medidas que podrían incluir la sustitución de "los órganos de Gobierno de Cataluña" y "los órganos de representación", según ha dicho Óscar Puente.

Total acuerdo entre PSOE y Gobierno

El portavoz ha advertido de que la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que evoca la suspensión total o parcial de la autonomía en caso de que sus gobernantes no cumplan la ley, es "una página en blanco". Pero esa página será escrita en virtud de "un acuerdo llevado a cabo entre el Gobierno y el PSOE. Las medidas y los plazos que se establezcan serán consensuados por el Gobierno y el PSOE", ha dicho.

¿De qué medidas se trata? "La aplicación del artículo 155 va a permitir recuperar el autogobierno catalán en el corto, medio y largo plazo, si es que al final es necesario aplicarlo", ha dicho. "¿Suspensión de la autonomía? Es que la autonomía como tal difícilmente pueden suspenderse. Se suspenderían, en todo caso, los órganos de Gobierno de esa autonomía y se sustituirían por otros. Eso es lo que se podría hacer. No digo que es lo que se vaya a hacer", ha matizado.

La opción de relevar a Puigdemont y parte o todo el Govern está, pues, sobre la mesa. Entre otras cosas, porque la competencia de convocar elecciones es exclusiva del president y, si Puigdemont no disuelve el Parlament y llama a las urnas, tendría que hacerlo un gobernante nombrado directamente por el Gobierno.

Pero el PSOE asume que antes de eso habrá que tomar otras medidas para estabilizar la situación, que no ha citado el portavoz. En la mente de muchos están el control de los Mossos d'Esquadra, entre otras.

"Suspensión de los órganos de representación"

"No hay una desaparición de la autonomía. En todo caso, lo que hay es una suspensión de los órganos de Gobierno de Cataluña, de los órganos de representación, o una sustitución de unos órganos por otros. Es un matiz que me parece importante", ha insistido Puente.

El PSOE cree que esas medidas comenzarán a tramitarse el mismo jueves, fecha tope dada por el Gobierno para que Puigdemont renuncie a la independencia, o el viernes. Entonces, el Gobierno tendrá que solicitar al Senado la aprobación de las medidas que quiere tomar. En Ferraz se espera que tan solo unos días después todas las herramientas estén sobre la mesa para poder recuperar el autogobierno de Cataluña.