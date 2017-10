Arranca el Consejo de Ministros extraordinario que decidirá si aplicar el artículo 155

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado en Telecinco esta mañana que "los constitucionalistas tenemos que actuar no estar rezando a ver si la CUP se desmarca o no". Para Rivera "España es un país serio" que "no puede depender de la asamblea de un partido antisistema".

El político catalán expresó su preocupación y su deseo de que el "Gobierno requiera a Puigdemont" para que "volvamos a la democracia". En este sentido, rechazó el diálogo que ayer pidió Puigdemont ya que cree que "ha demostrado que no puede ser el presidente de todos los catalanes". Por lo tanto, Rivera pide que haya elecciones para que haya un gobierno y un Parlamento catalán nuevo.